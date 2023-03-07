Нутрициолог Суворова рассказала, почему диеты приводят к увеличению веса

Уже совсем скоро вернется теплое время года, а вместе с тем многие задумываются над тем, чтобы привести в порядок свою фигуру. Нередко для этого используются различные диеты. В интервью для «Слово и Дело» врач-нутрициолог Алевтина Суворова, помогут ли диеты в борьбе с лишним весом.Специалист отмечает, что строгие диеты – не самый лучший выход из ситуации. Ведь временные ограничения в еде могут привести лишь к стрессу для организма, который приведет лишь к обратному эффекту.Алеквтина Суворова рассказывает, что нередко после строгих диет люди попросту срываются, возвращаясь к привычной еде, но уже в больших количествах. Из-за этого вес начинает расти и справиться с ним становится сложнее.Поэтому единственным правильным решением будет воспитание в себе правильных привычек в вопросе питания.