Нутрициолог Суворова рассказала, почему диеты приводят к увеличению веса
Специалист отмечает, что строгие диеты – не самый лучший выход из ситуации. Ведь временные ограничения в еде могут привести лишь к стрессу для организма, который приведет лишь к обратному эффекту.
Алеквтина Суворова рассказывает, что нередко после строгих диет люди попросту срываются, возвращаясь к привычной еде, но уже в больших количествах. Из-за этого вес начинает расти и справиться с ним становится сложнее.
Поэтому единственным правильным решением будет воспитание в себе правильных привычек в вопросе питания.
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