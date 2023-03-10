Один из видов бессонницы снижает риски деменции

В ходе исследования, посвященного влиянию бессонницы на риски нейродегенеративных болезней, был выявлен неожиданный феномен. Один из видов нарушения сна парадоксально показал связь с понижением вероятности деменции.В издании New Atlas группа ученых рассказала о своей работе. Была поставлена задача выяснить, как на риски деменции влияют разные виды бессонницы. Эксперимент включил наблюдение за более чем шестью тысячами человек, в возрасте больше 65 лет.Все они на старте эксперимента были относительно здоровы, деменции не выявлено ни у одного добровольца. Период наблюдений — 10 лет. По итогу диагноз был поставлен 13,6% исследуемых.Поначалу была подтверждена известную связь: проблемы с засыпанием либо необходимость приема снотворных увеличивали риски деменции. Причем, существенно, на 30-50%.Но дальше эксперимент пошел не по плану. Выяснилось, что при бессоннице, когда люди просыпаются ранним утром, не лежат долго в постели, та же деменция отступала, риски снижались на 40 процентов.Почему так происходит, для исследователей осталось секретом. Решено продлить эксперимент с упором именно на данный феномен. Возможно, новые данные помогут в лечении уже известных нарушений сна и дадут свежие сведения о функционале мозга.