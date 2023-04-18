Эндокринолог Яушева: пять причин объясняют лишний вес вопреки попыткам худеть

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Врач-эндокриноолог Эльвира Яушева: с возрастом вес бывает намного сложнее сбросить из-за гормональных изменений.Бывают случаи, когда лишний вес возникает вопреки попыткам худеть. Будь то упражнения или контроль калорий – в такой ситуации кажется, что не помогает ничто из тех мер, которые обычно содействуют похудению. Эндокриноолог Яушева назвала несколько причин, связанных со здоровьем, которые могут быть причиной «необъяснимого» увеличения веса.Гипотиреоз. Он означает недостаточное количество гормонов щитовидной железы – помимо упрямого лишнего веса его другими симптомами являются усталость, сухость кожи, истончение и поредение волос. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются женщины.СПКЯ (синдром поликистозных яичников). В случае этого эндокринного заболевания женские гормоны не вырабатываются должным образом. Этот дисбаланс приводит не только к появлению лишних килограммов, но и к нерегулярным менструациям, болям, акне, увеличению лица.Стресс и депрессия. В состоянии депрессии, стресса, тревожности в теле может возникать настоящий «гормональный хаос». Люди бездумно едят нездоровую пищу, чтобы справиться со своими чувствами, – результатом этого становится лишний вес.Опухоль в матке или яичниках. По словам врача, опухоли, возникающие в матке или яичниках, могут развиваться внутри многие годы. Этот процесс сопровождается вздутием, отеком живота, увеличением фигуры в объемах. Другие возможные признаки – боли в спине, кровотечения, болезненные половые сношения, запоры.Бессонница. При недосыпе нарушается баланс гормонов, регулирующих чувство голода: становится высоким, уровень грелина, провоцирующего острый аппетит, и одновременно снижается уровень лептина, гормона насыщения. Люди, которые спят недостаточно, часто бывают подвержены неконтролируемому перееданию.