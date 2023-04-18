5 натуральных продуктов, которые усмиряют аппетит
Отвлечься от еды также помогает любая занятость – когда организм привыкнет к новому режиму питания, он переключится на использование жировых запасов и чувство голода уменьшится. Но можно использовать более легкий способ подавления голода – достаточно включить в рацион 5 простых натуральных продуктов.
Натуральные продукты, подавляющие чувство голода
1. Вода
Наверняка вы не раз слышали о том, что начинать день лучше со стакана воды. Во-первых, это позволяет предотвратить обезвоживание организма, а во-вторых, снизить аппетит. Также полезно выпивать стакан воды перед каждым приемом пищи. Если нужно успокоить спазмы в животе, то лучше пить минеральную воду.
2. Корица
Эта специя не только подавляет чувство голода, но и способствует очищению желудка, снижает уровень сахара в крови и ускоряет процесс похудения. Это далеко не все полезные свойства корицы. Добавьте немного корицы в чай или кофе, они приобретут интересный вкус, а вы получите колоссальную пользу для здоровья.
3. Зеленый чай
Этот напиток содержит массу полезных антиоксидантов и полифенолов. Зеленый чай обязательно нужно употреблять тем, кто придерживается диеты и стремиться похудеть, результаты будут удивительными.
4. Семена чиа
В их состав входит множество растворимых пищевых волокон, а также Омега-3 жирных кислот. Попробуйте положить несколько семян в стакан воды, и через полчаса жидкость станет гелеобразной, ее можно будет использовать для приготовления отличных пудингов. Также семена можно употреблять в сухом виде. Выбирайте способ, который вам больше по душе.
5. Кофе
Некоторые считают, что именно кофеин подавляет чувство голода, но согласно результатам исследований, эту функцию выполняют антиоксиданты. Кофеин, просто растворенный в воде, не снижает чувство голода настолько, насколько способен кофе без кофеина. Натуральный кофе – весьма полезный напиток и нет никаких острых причин отказываться от него вовсе. Кроме того, содержащийся в кофе кофеин ускоряет обменные процессы, что способствует более эффективному сжиганию жира.
Всего 5 простых продуктов достаточно включить в свой рацион, чтобы худеть с удовольствием!
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