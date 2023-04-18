AJoCN: яблоки способны защитить от ожирения и болезни Альцгеймера

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Яблоки были и остаются одним из любимых фруктов россиян. Они вкусны, а еще содержат массу полезных компонентов: витамины, микроэлементы, полифенолы и прочие составляющие, позитивно влияющие на организмКак сообщает American Journal of Clinical Nutrition, американский журнал клинического питания, группой ученых проведены исследования, изучавшие разнообразные свойства яблок и их воздействие на человека.Так, многообразные полифенолы помогают поддерживать оптимальный вес. Содержащаяся в этом фрукте глюкоза не откладывается в жиры, а идет исключительно на благо организму как источник естественной энергии, бодрости. Экспериментально доказано, что люди, регулярно употребляющие яблоки, снижают риски заболеть диабетом второго типа на 18%.Кверцетин придает фруктам привлекательный цвет, но еще более важным свойством этого компонента являются его антиоксидантные свойства. Вкупе с флавоноидами данные вещества способствуют сохранению тонуса сосудов, а значит, и здоровью сердечно-сосудистой системы, а также помогают противостоять стрессам и дегенеративным болезням возраста.