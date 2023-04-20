Названа уменьшающая вероятность выкидыша диета

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Употребление большого количества овощей и фруктов в период зачатия и на ранних сроках беременности уменьшает вероятность выкидыша.Работая над исследованием, ученые проанализировали сведения о питании почти 64 тысяч женщин, собранные в 20 ранее опубликованных трудах. В результате они пришли к выводу, что соблюдение диеты с высоким содержанием фруктов связано со снижением риска выкидыша на 61 процент. Частое употребление овощей снижало риск на 41 процент, молочных продуктов — на 37 процентов, зерновых — на 33 процента, яиц и молочных продуктов — на 19 процентов.Исследователи подчеркнули, что не увидели связи между случаями самопроизвольного прерывания беременности и соблюдением особых режимов питания, таких как средиземноморская диета или диета для фертильности. Однако они назвали употребление здоровой пищи и отказ от вредных продуктов фактором, который в целом увеличивает вероятность благополучной беременности и родов.