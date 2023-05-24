Пользы больше: вот за что мы любим соленые огурчики!

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Соленые огурчики в России любят. Но нас часто уверяют, что они опасны: много соли. есть и консерванты. Однако не все так печально. Научно доказано6 в этом деликатесе пользы гораздо больше. Расскажем о плюсах.Огурчики – это доступный источник пищевых волокон. Их нам очень не хватает. уверяют диетологи. В России овощей по-прежнему в рационе мало, и огурчики, да еще такие хрустящие, аппетитные, могут стать полновесной заменой другим овощам.Консервированные огурчики способствуют оптимальной функции кишечника. Даже похудеть помогут. Они полезны для костной и сосудистой систем. Благоприятно влияют на иммунитетИ все благодаря насыщенности полезными элементами: в них витамин C, калий, кальций, магний, антиоксиданты, ряд других полезных компонентов.Однако и про высокую концентрацию соли забывать нельзя, поэтому важна дозировка этого полезного продукта. Особенно, если это не просто соленые овощи, а консервированные, маринованные. Тогда в них еще и уксус, прочие консерванты, с которыми стоит быть осторожными.