Как засыпать без проблем: 6 простых рецептов — советы ароматерапевта

Вечером вы валитесь с ног от усталости, а добравшись до кровати, не можете заснуть? С нарушениями сна сталкивается почти каждый житель мегаполиса. Ароматерапевт поделилась рецептами, которые помогут побороть бессонницу.Бессонницу может вызвать что угодно — стресс, неправильное питание, слишком быстрый или, наоборот, слишком медленный ритм жизни. Но есть и хорошие новости: чтобы наладить сон, прибегать к лекарственным средствам необязательно.1. ЭФИРНЫЕ МАСЛАСмешайте по 70 капель эфирных масел лаванды (обладает расслабляющим действием), цедры мандарина (успокаивает нервную систему) и семян померанца (снимает тревогу). Добавьте 50 мл кунжутного масла и используйте этот микс для расслабляющего массажа перед сном. Перед тем как ложиться в постель, круговыми движениями проработайте все тело за исключением живота. Особое внимание уделите ногам и ступням.2. ТРАВЯНОЙ ЧАЙПриготовьте «снотворный» чай с одной или несколькими травами из списка:мелисса — успокаивает,майоран — снимает тревогу,боярышник — устраняет стресс,пассифлора — расслабляет,фенхель — улучшает пищеварение.Залейте травяной сбор кипятком и дайте настояться 10-15 минут. Если этих трав нет под рукой, подойдут и обычные чайные пакетики с ромашкой или вербеной. Правда, их действие не такое выраженное.3. ГЕММОТЕРАПИЯГеммотерапия — довольно новое для нас направление фитотерапии, также известное под названием «терапия почками». Во Франции геммотерапия появилась и была признана еще в 1970-х годах.Суть метода заключается в использовании экстрактов молодых тканей растений, в первую очередь почек и побеговДля облегчения симптомов бессонницы лучше всего подходят капли с экстрактом почек инжира и липы. Их нужно растворить в стакане воды и пить на ночь. Геммоэкстракты можно купить в некоторых аптеках или заказать через интернет.4. АРОМАТНАЯ ВУАЛЬ ДЛЯ ПОДУШКИЗа 15-20 минут до сна как следует проветрите спальню и распылите над подушкой цветочную воду апельсина, вербены или лаванды. Подойдет и аромат для дома с этими нотами. Главное, не переусердствовать.5. ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕТреть нашей жизни мы проводим в постели. Отличный довод, чтобы серьезнее относиться к выбору постельного белья и принадлежностей. Логично, что предпочтение нужно отдавать натуральным материалам, которые не вызывают аллергии:льну,сатину,шелку.Матрас правильнее выбрать из натурального латекса, бамбукового или соевого волокна. Эти материалы антибактериальные, экологически чистые, кроме того, нейтрализуют неприятные запахи, впитывают влагу и хорошо держат форму.6. ПОЗДНИЙ УЖИННа ночь, конечно же, лучше вообще не есть. Последний прием пищи должен случиться за 3-4 часа до сна. Это в теории, но иногда уснуть мешает именно голод. Тогда нужно подкрепиться пищей, богатой триптофаном. Эта аминокислота необходима для синтеза серотонина, так называемого гормона счастья. Именно серотонин помогает нам оставаться спокойными и повышает сопротивляемость стрессу.Много триптофана содержится в молоке, мясе, рыбе, яйцах, бананах и черном шоколадеЧто бы из этого вы ни решили съесть, главное — не переедать на ночь. Лучше всего ограничиться стаканом молока и долькой шоколада.