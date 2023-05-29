Как засыпать без проблем: 6 простых рецептов — советы ароматерапевта
Бессонницу может вызвать что угодно — стресс, неправильное питание, слишком быстрый или, наоборот, слишком медленный ритм жизни. Но есть и хорошие новости: чтобы наладить сон, прибегать к лекарственным средствам необязательно.
1. ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Смешайте по 70 капель эфирных масел лаванды (обладает расслабляющим действием), цедры мандарина (успокаивает нервную систему) и семян померанца (снимает тревогу). Добавьте 50 мл кунжутного масла и используйте этот микс для расслабляющего массажа перед сном. Перед тем как ложиться в постель, круговыми движениями проработайте все тело за исключением живота. Особое внимание уделите ногам и ступням.
2. ТРАВЯНОЙ ЧАЙ
Приготовьте «снотворный» чай с одной или несколькими травами из списка:
мелисса — успокаивает,
майоран — снимает тревогу,
боярышник — устраняет стресс,
пассифлора — расслабляет,
фенхель — улучшает пищеварение.
Залейте травяной сбор кипятком и дайте настояться 10-15 минут. Если этих трав нет под рукой, подойдут и обычные чайные пакетики с ромашкой или вербеной. Правда, их действие не такое выраженное.
3. ГЕММОТЕРАПИЯ
Геммотерапия — довольно новое для нас направление фитотерапии, также известное под названием «терапия почками». Во Франции геммотерапия появилась и была признана еще в 1970-х годах.
Суть метода заключается в использовании экстрактов молодых тканей растений, в первую очередь почек и побегов
Для облегчения симптомов бессонницы лучше всего подходят капли с экстрактом почек инжира и липы. Их нужно растворить в стакане воды и пить на ночь. Геммоэкстракты можно купить в некоторых аптеках или заказать через интернет.
4. АРОМАТНАЯ ВУАЛЬ ДЛЯ ПОДУШКИ
За 15-20 минут до сна как следует проветрите спальню и распылите над подушкой цветочную воду апельсина, вербены или лаванды. Подойдет и аромат для дома с этими нотами. Главное, не переусердствовать.
5. ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
Треть нашей жизни мы проводим в постели. Отличный довод, чтобы серьезнее относиться к выбору постельного белья и принадлежностей. Логично, что предпочтение нужно отдавать натуральным материалам, которые не вызывают аллергии:
льну,
сатину,
шелку.
Матрас правильнее выбрать из натурального латекса, бамбукового или соевого волокна. Эти материалы антибактериальные, экологически чистые, кроме того, нейтрализуют неприятные запахи, впитывают влагу и хорошо держат форму.
6. ПОЗДНИЙ УЖИН
На ночь, конечно же, лучше вообще не есть. Последний прием пищи должен случиться за 3-4 часа до сна. Это в теории, но иногда уснуть мешает именно голод. Тогда нужно подкрепиться пищей, богатой триптофаном. Эта аминокислота необходима для синтеза серотонина, так называемого гормона счастья. Именно серотонин помогает нам оставаться спокойными и повышает сопротивляемость стрессу.
Много триптофана содержится в молоке, мясе, рыбе, яйцах, бананах и черном шоколаде
Что бы из этого вы ни решили съесть, главное — не переедать на ночь. Лучше всего ограничиться стаканом молока и долькой шоколада.
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