Врач Сюракшина рассказала, кому стоит отказаться от петрушки

Петрушка может навредить организму, если человек страдает от определенных проблем с почками и печенью. Об этом сообщила врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюракшина. Информация опубликована на официальном сайте Роскачества.По словам специалиста, в таком случае употреблять зелень можно в строго ограниченном количестве и только после разрешения врача.Врач рассказала и про полезные свойства петрушки. Так, например, ее листья содержат в 2,5-3 раза больше витамина С, чем лимон. При этом выращенные в северных регионах растения богаче своих южных соседей по содержанию витамина в 4-5 раз.В зависимости от того, какими были условия выращивания, в растении содержится от 2 до 20 мг витаминов А, В1 и В2, объяснила Елена Сюракшина. В петрушке, помимо прочего, присутствуют флавоноиды, никотиновая кислота, витамин К. Последний участвует в синтезе белков, добавила она.Растение обладает мочегонным свойством, полезно для желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, оно нормализует уровень сахара в крови, отметила врач.