Врач Ромасов рассказал, можно ли пить воду из родников и источников

Распространено мнение, согласно которому вода из родников и других природных источников якобы является одной из наиболее чистых и безопасных для питья. Может ли она быть опасна и чем именно, рассказал врач-терапевт Иван Ромасов.По словам специалиста, родники относятся к поверхностным водам, в которые попадает все, что находится на поверхности земли. Зачастую в них обнаруживают кишечную палочку или превышение тех или иных элементов.Питье из ненадежного источника может привести к различным инфекциям, подчеркивает врач. В их числе дизентерия, холера, ботулизм, лихорадка Денге, гепатит А, тиф и другие заболевания. Опасность представляют и всевозможные гельминтозы: например, аскаридоз, кампилобактериоз, филяриоз. Кроме того, вода может быть отравлена фтором, свинцом или ртутью.Врач также перечислил основные симптомы отравления. О нем свидетельствуют озноб, чувство жара, диарея, тошнота и рвота, нарушение координации движения и сильная головная боль. В случае таких признаков необходимо как можно скорее обратиться к специалисту за помощью либо вызвать скорую на место.На сегодняшний день ведется перечень всех проверенных и безопасных родников и источников в стране, отмечает Иван Ромасов. Возле них размещается информация о составе воды и дате проведения анализов. Соответственно, только они могут считаться пригодными для питья, резюмировал эксперт.