Институт здравоохранения определил продукты, помогающие поддерживать водный баланс в жару
Огурцы, листья салата, арбуз и клубника занимают ведущие позиции в рейтинге содержания воды в продуктах.
Огурцы состоят на 96% из воды и являются отличным выбором для утоления жажды. Они также богаты витаминами А, К и поддерживают здоровье иммунной системы. Латук, содержащий такой же процент, добавляет приятный вкус салатам и сэндвичам, придавая им свежести.
Арбуз с его сочным вкусом занимает особое место. Этот плод на 92% состоит из воды, что делает его идеальным выбором для поддержания организма в тонусе. Клубника, содержащая 91% воды, также является отличным вариантом для увлажнения в жаркую погоду. Кроме того, клубника обладает высоким содержанием витамина С и антиоксидантов, что способствует общему хорошему самочувствию.
Однако не все продукты одинаково полезны для поддержания воды в организме. Масла и сахар практически не содержат воды. Они находятся в самом низу списка и нежелательны для частого употребления, особенно летом.
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