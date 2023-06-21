Флеболог посоветовал безопасную в жару обувь

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Какую удобную обувь нужно носить в жару, рассказал хирург-флеболог Армен АвакянПо словам Авакяна, для прогулок нужно выбирать обувь, которая не будет сдавливать стопы, нарушая нормальное кровообращение. Отдавать предпочтение он посоветовал обуви с ортопедическими стельками, лучше пробковыми.«Она изготавливается из натуральных материалов и не выделяет вредные вещества во время носки, а также гипоаллергенна. А еще пробковая ортопедическая стелька имеет амортизирующие свойства: снижает ударные нагрузки на позвоночник и суставы», — уточнил врач.Кроме того, он посоветовал носить в жару обувь с натуральным верхом — тканевым или кожаным — для обеспечения необходимой вентиляции и доступа воздуха к стопе.Авакян не советует в жару носить обувь с узкой передней частью, на высоких каблуках и с плоской подошвой.«Кеды, туфли на шпильке, балетки — во время их носки нагрузка на стопу распределяется неправильно, что может усугубиться летом, когда нога увеличивается в размере из-за жары. Неудобная обувь может стать причиной деформации стопы», — уточнил он.Ошибкой, по его словам, будет и ношение шлепанцев без задника: сгибание пальцев, удерживающее обувь на ноге, ведет к перенапряжению мышц, а оно, в свою очередь — к головным болям и болям в шее.