Действительно ли мороженое лечит больное горло: ответ терапевта

Если раньше люди осторожничали с мороженым, опасаясь возникновения болей в горле, то теперь они этот симптом холодным десертом и лечат. Сегодня все больше врачей опровергают устоявшееся мнение, что какое-нибудь эскимо строго противопоказано при воспалении ротоглотки. узнал у терапевта клиники «УГМК-Здоровье» Ольги Мамаевой, действительно ли можно не ограничивать себя в мороженом при больном горле.«Что касается лечения больного горла мороженым, то да, есть такая маленькая хитрость. Охлаждение при воспалении немного обезболивает, как лидокаин», – пояснила врач.Однако такого обезболивающего эффекта хватает ненадолго. Поэтому в данном случае выражение «клин клином вышибает» – это не совсем правда, заключила Мамаева.