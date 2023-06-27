Действительно ли мороженое лечит больное горло: ответ терапевта
«Что касается лечения больного горла мороженым, то да, есть такая маленькая хитрость. Охлаждение при воспалении немного обезболивает, как лидокаин», – пояснила врач.
Однако такого обезболивающего эффекта хватает ненадолго. Поэтому в данном случае выражение «клин клином вышибает» – это не совсем правда, заключила Мамаева.
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