Почему нельзя спать на правом боку
У каждого из нас есть свои привычки перед сном: кто-то ложится на спину, вытягивается во весь рост, кто-то предпочитает засыпать на животе, а некоторые сразу же переворачиваются на левый или правый бок, кладут ладонь под голову и сладко засыпают. Спать на боку в целом безопасно, это даже приветствуется. Но некоторым людям все же стоит пересмотреть свои привычки.
По словам эксперта по здоровью Али Рамадана, сон на правом боку противопоказан людям с определенными проблемами ЖКТ. Такая поза может спровоцировать изжогу.
«Исследования показывают, что для здоровья пищеварительной системы лучше спать на левом боку. Когда мы спим на левом боку, желудок и желудочный сок остаются ниже пищевода, что уменьшает изжогу и расстройство пищеварения», — говорит эксперт.
Сон на правом боку может увеличить риск попадания желудочной кислоты обратно в пищевод. Из-за этого вы можете пострадать от неприятный ощущений: чувства тяжести в животе, жжения в верхней части грудной клетки, легкой тошноты.
Поэтому, если у вас диагностирована ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), то лучше все-таки спать на левом боку или на спине. Безусловно, если вы не страдаете от неприятных ощущений во время сна, то засыпать можно и на правом боку, тут все сугубо индивидуально.
Если вы понимаете, что через некоторое время после смены позы вам не стало лучше, то терпеть не стоит. Примите средство от изжоги, оно наверняка есть в вашей домашней аптечке. И, конечно, старайтесь не переедать: так и изжоги получится избежать, и фигуру сохранить.
Лучшая поза для сна
«Наиболее физиологичным и правильным считается сон на спине. Однако для людей, которые страдают от храпа, он не подходит: в этой позе храп усиливается и возрастает риск возникновения апноэ — остановок дыхания во сне. Поэтому таким людям лучше всего спать в позе эмбриона или на боку, используя подушки, которые помогают сохранять нужное положение тела», — рассказывала сомнолог.
Если говорить о конкретных позах, то самым вредным можно считать сон на животе, так как в этом случае страдает позвоночник. Сон на животе может увеличить риск болей в шее, ведь в таком положении голова повернута набок, что приводит к напряжению шейного отдела позвоночника.
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