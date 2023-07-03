Почему нельзя спать на правом боку

Некоторые позы для сна могут усугубить уже имеющиеся проблемы со здоровьем. И безобидная поза на боку, оказывается, тоже может быть опасна, говорит эксперт.У каждого из нас есть свои привычки перед сном: кто-то ложится на спину, вытягивается во весь рост, кто-то предпочитает засыпать на животе, а некоторые сразу же переворачиваются на левый или правый бок, кладут ладонь под голову и сладко засыпают. Спать на боку в целом безопасно, это даже приветствуется. Но некоторым людям все же стоит пересмотреть свои привычки.По словам эксперта по здоровью Али Рамадана, сон на правом боку противопоказан людям с определенными проблемами ЖКТ. Такая поза может спровоцировать изжогу.«Исследования показывают, что для здоровья пищеварительной системы лучше спать на левом боку. Когда мы спим на левом боку, желудок и желудочный сок остаются ниже пищевода, что уменьшает изжогу и расстройство пищеварения», — говорит эксперт.Сон на правом боку может увеличить риск попадания желудочной кислоты обратно в пищевод. Из-за этого вы можете пострадать от неприятный ощущений: чувства тяжести в животе, жжения в верхней части грудной клетки, легкой тошноты.Поэтому, если у вас диагностирована ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), то лучше все-таки спать на левом боку или на спине. Безусловно, если вы не страдаете от неприятных ощущений во время сна, то засыпать можно и на правом боку, тут все сугубо индивидуально.Если вы понимаете, что через некоторое время после смены позы вам не стало лучше, то терпеть не стоит. Примите средство от изжоги, оно наверняка есть в вашей домашней аптечке. И, конечно, старайтесь не переедать: так и изжоги получится избежать, и фигуру сохранить.Лучшая поза для сна«Наиболее физиологичным и правильным считается сон на спине. Однако для людей, которые страдают от храпа, он не подходит: в этой позе храп усиливается и возрастает риск возникновения апноэ — остановок дыхания во сне. Поэтому таким людям лучше всего спать в позе эмбриона или на боку, используя подушки, которые помогают сохранять нужное положение тела», — рассказывала сомнолог.Если говорить о конкретных позах, то самым вредным можно считать сон на животе, так как в этом случае страдает позвоночник. Сон на животе может увеличить риск болей в шее, ведь в таком положении голова повернута набок, что приводит к напряжению шейного отдела позвоночника.