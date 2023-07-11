Названы типы продуктов, нехватка которых в рационе ведет к сокращению жизни
Ученые оценили рацион представителей разных наций на нескольких континентах. И соотнесли диеты с уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и продолжительностью жизни.
Болезни сердца и сосудов по-прежнему на первом месте в мире по уровню летальности, отсюда и такое пристальное внимание к ним ученых.
В результате был составлен рейтинг самых полезных для сердца и сосудов продуктов. А также рассчитаны примерные суточные и недельные дозы, рекомендованные для здорового питания.
Специалисты рекомендуют употреблять ежедневно по 2-3 порции фруктов и столько же овощей, одну порцию орехов, две порции молочных продуктов.
К этому эксперты настоятельно советуют добавить, уже в течение недели, 3-4 порции бобовых и 2-3 порции рыбы. Возможны и некоторые варианты, заменители.
Для любителей мясных блюд приемлемый вариант — одна порция мяса в неделю. Только это должно быть именно мясо (красное или птица), а не сосиски, колбаска или прочие сильно обработанные продукты. Конечно, иногда перекусить пельмешками не преступление, но нельзя делать их нормой, иначе сердце точно не скажет нам спасибо.
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