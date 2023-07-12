Болезни сердца связали с ухудшением работы мозга

Ученые из Колумбийского университета связали болезни сердца с ухудшением работы мозга.В эксперименте на мышах авторы обнаружили, что неправильная регуляция кальция в сердечных клетках, которая приводит к сердечной недостаточности, может вызвать снижение когнитивных способностей. Затем специалисты изучили мозг пациентов с сердечной недостаточностью. Они выявили, что их орган также содержит негерметичные кальциевые каналы, что подтверждает предыдущие выводы на животных.Кроме того, оказалось, что когнитивные функции можно защитить, если восстановить адекватные показатели кальция экспериментальным препаратом, который сейчас проходит клинические испытания.Пока что исследователи выдвинули две гипотезы этого явления. Вероятно, что неправильная регуляция кальция активирует определенные ферменты, которые вызывают реакцию, наблюдаемую у пациентов с болезнью Альцгеймера. Другой вариант заключается в том, что утечки кальция вызывают нарушения в частях нейронов, необходимых для передачи сигналов в мозг.Обычно в клетках сердца кальций поступает по специальному каналу, однако этот канал не может функционировать должным образом из-за чрезмерной стимуляции на ранних стадиях сердечной недостаточности. В результате элемент просачивается через канал, лишая клетки кальция, необходимого для сокращения, и разрушая сердце.