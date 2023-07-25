Диетолог Пономарева: вот что будет с вашим телом, если не есть хлеб 14 дней

Существует множество мифов о хлебе, например, вера в то, что темный хлеб полезнее светлого или что хлеб по своей сути вреден для здоровья.Хлеб содержит некоторые ингредиенты, которые могут негативно повлиять на ваше здоровье и самочувствие. Вы можете найти наиболее важные из них здесь:ГлютенСахарСилаВкусы/АроматыКонсервантыТекстурный кондиционерФитатыГлифосатЧто будет, если отказаться от хлеба?"Как только вы откажетесь от хлеба, ваш организм отреагирует соответствующим образом", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .Диетолог Пономарева назвала 7 изменений в работе организма.Непереносимость глютена: многие люди имеют аллергию или непереносимость глютена. Когда вы едите хлеб, это приводит к раздражению и воспалению в пищеварительном тракте, а также к скоплению газов.Дефицит цинка, железа или кальция: в вашем организме снова появляется больше цинка, железа и кальция, потому что всасывание через выпечку больше не подавляется. Также устраняются все симптомы, вызванные дефицитом.Меньше мозгового тумана: ваша голова будет чувствовать себя лучше, у вас будет меньше головных болей, меньше мозгового тумана, и вы сможете лучше запоминать вещи.Улучшение настроения: ваше настроение улучшится, у вас будет меньше беспокойства, меньше депрессивных настроений, вы будете менее раздражительны. Это связано с тем, что гормон счастья серотонин вырабатывается в кишечнике. Когда кишечник в лучшем состоянии, улучшается и выработка, т.е. выброс гормона.Меньше воспаления и боли: у вас будет меньше воспаления и боли в теле, что особенно интересно, если вы имеете дело с артритом, остеоартритом, мышечной болью или аутоиммунным заболеванием.Улучшение значения ЛПНП: улучшится значение холестерина ЛПНП, и в сосудах будет меньше окисления, поэтому вы сможете эффективно противодействовать всему, что идет в направлении атеросклероза.Больше витаминов: у вас снова больше витамина Е и особенно витаминов группы В. Особо следует отметить В1, дефицит которого заметен по психологическим симптомам, раздражительности, страхам вплоть до панических атак, а также в сторону депрессивных настроений."Есть много положительных эффектов, если вы будете обходиться без хлеба в течение 14 дней".

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