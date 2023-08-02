Врач Комиссарова: на необходимость питья воды указывает цвет мочи

Врач Альбина Комиссарова: очень насыщенный цвет мочи сигнализирует, что человек пьет мало воды.По словам врача Комиссаровой, по поводу питья воды существует много заблуждений. В частности, сказала специалистка, не бывает каких-то конкретных норм количества воды, которое должно употребляться людьми ежедневно. Известно просто, что в целом объем получаемой организмом жидкости составляет примерно два литра, включая воду, содержащуюся в пище и продуктах. Но это не означает, что ежедневно каждый человек должен выпивать два литра воды. На потребность организма в воде влияет много факторов, поэтому универсальной водной нормы не существует: кому-то нужно пить больше, кому-то меньше.Врач Комиссарова добавила, что на необходимость питья воды указывает цвет мочи.«Пить нужно, руководствуясь чувством жажды, исследования показывают, что это эффективно. Также можно смотреть на цвет мочи. Если она темно-желтая, значит, пить нужно больше», - поделилась медик в телеграм-канале.Также врач посоветовала не верить в утверждения о том, что утром нужно обязательно пить теплую воду, так как это активизирует метаболизм. Многочисленные утверждения о разных оздоровительных эффектах воды с лимоном тоже большей частью являются выдумкой, заявила медик.Главная роль получаемой воды – поддерживать в организме гидратацию, должный уровень увлажнения. Чудодейственных эффектов от нее ждать не следует.

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