Как легко похудеть и вернуться в режим после отпуска

Во время отпуска так хочется забыть о диете, насладиться экзотическими блюдами и подольше поспать. Даже те, кто в обычной жизни не пропускает тренировки, во время поездок расслабляются. Поэтому дома на весах можно обнаружить серьезную прибавку.Не стоит паниковать. Вернуться к прежним формам можно спокойно и без стресса.Не винить себяОтдых нужен всем, не стоит ругать себя за то, что вы позволили организму и психике расслабиться. Постоянное обвинение лишь приведет к стрессу, а значит, замедлит похудение. Во-первых, кортизол мешает сжиганию жира. Во-вторых, многие в подавленном настроении начинают заедать негативные эмоции, поправляясь еще больше.Никаких срочных диетИзбавиться от нескольких лишних килограммов за неделю — соблазнительная, но губительная для психики и организма идея. Тело за время отпуска привыкло к количеству калорий, сладкому, углеводам. Слишком резкий переход к строгой диете станет стрессом, а за ним, скорее всего, последует срыв.Постепенно перестраивайте рацион на более здоровый, не отказываясь от любимых «вредных» вкусняшек.Питайтесь частоГлавная хитрость восстановления фигуры после отпуска — не позволять себе голодать. Ешьте 5—6 раз в день порциями до 200 грамм. Старайтесь чередовать сладкое и соленое: например, чашка творога или банан на завтрак, сэндвич с курицей на перекус, бульон и овощи на обед, персик на полдник и омлет с помидорами на ужин.Так вы не будете постоянно думать о еде, а организм начнет тратить запасы жира.ПейтеБанальный совет, но, скорее всего, большая часть килограммов, привезенных из отпуска, — это отек. Чтобы лишняя жидкость ушла, начните пить больше воды. Старайтесь постоянно держать рядом бутылочку или стакан. Так вы не забудете о балансе жидкости.Добавляем движениеЭто особенно актуально, если отдых был ленивым. Добавьте в режим дня прогулки, хотя бы получасовые. Включайте музыку и потанцуйте 15 минут или выполните тренировку по йоге. Любая регулярная активность позволит быстрее прийти в форму.ВысыпайтесьСтресс от выхода на работу может привести к бессоннице, старайтесь не допустить этого. Сейчас организму особенно нужен отдых. Выпейте на ночь чай с мятой или ромашкой, примите теплый душ и ложитесь не позже 23:00.

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