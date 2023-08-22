Врач Мухина: вызывающие интоксикацию продукты ведут к быстрому старению мозга

Врач-диетолог Марият Мухина назвала некачественные грибы в числе продуктов - провокаторов ускоренного старения мозга.Врач Мухина проинформировала в интервью, что вызывающие интоксикацию продукты ведут к быстрому старению мозга.«Некачественные грибы и другие продукты, вызывающие отравление, могут способствовать ускоренному старению мозга, так как интоксикация негативно влияет на весь организм», - заявила специалистка «Москве 24».Мухина уточнила, что мозгу вредит употребление грибов, которые росли в экологически неблагоприятной местности или которые были неправильно заготовлены. По мнению эксперта, наиболее безопасными грибами являются купленные в магазине шампиньоны.Кроме того, быстрое старение мозга может быть следствием регулярного употребления в пищу сластей. У людей, постоянно употребляющих сахар, в организме может развиваться скрытое воспаление, которое в том числе негативно воздействует на мозг. Вдобавок из-за обилия сахара возникает закисление.«Сахар провоцирует закисление всего организма, так же как и жареные продукты. На закисление больше всего реагируют митохондрии. Они затормаживают свою работу, и идет процесс ускоренного старения тканей», – объяснила эксперт.Еще один провокатор быстрого старения головного мозга – алкоголь. Под влиянием его токсинов происходит закупорка мозговых микрокапилляров – в результате клетки мозга не получают нужного кровоснабжения и питания. Последствием этого может стать алкогольная энцефалопатия, при которой мозговые клетки повреждаются и гибнут.

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