Как снять головную боль при приступе мигрени без таблеток: рекомендации невролога

Это одна из наиболее тяжелых разновидностей головной боли, которая ощущается как мучительная пульсирующая, словно пронизывающая насквозь. Отчего возникает мигрень и как с ней справиться?Приступы сильной головной боли, которая возникает в одной половине головы, знакомы многим. Так себя проявляет мигрень — боль, вызванная изменением тонуса сосудов головного мозга. В отличие от других видов, мигренозные боли далеко не всегда можно быстро и эффективно убрать привычными препаратами.Но когда возникает приступ, особенно сопровождающийся аурой или чувствительностью к свету, звуку, недомоганием и тошнотой, важно снять его как можно скорее. Как это сделать, рассказала невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».Она сопровождает человечество векамиЭти мучительные и часто повторяющиеся приступы головной боли, которые врачи называют мигренью, описаны еще в древних трактатах. В манускриптах, датируемых 2000 лет до н.э., упоминались симптомы мигрени, но тогда ее считали кознями демонов, которых изгоняли для того, чтобы помочь больному. Сегодня люди, которые страдают от этой патологии, готовы на любые средства и ритуалы, лишь бы избавиться от изнурительных приступов. Помимо самой боли возникают рвота, проблемы со зрением, расстройства кишечника, обморочные состояния, головокружения.Поставить точный диагноз тоже не всегда просто: симптомы мигрени крайне разнообразные, множественные, нет методов, которые со 100%-й уверенностью могли бы выявить мигрень и ее причины. Но что объединяет всех людей, так это частота приступов и односторонняя локализация боли.Проблема возможна у любого из насМигрень может появиться у любого человека, но, по статистике, она в несколько раз чаще встречается у женщин. Принято считать, что это связано с изменениями уровня женского полового гормона эстрогена при месячных, во время беременности и на фоне приема оральных контрацептивов. Но и мужчины тоже могут страдать от мигреней, особенно в молодом и среднем возрасте.Также мигрень может развиться у людей с наследственной предрасположенностью, некоторыми особенностями кровоснабжения головного мозга и активности тройничного нерва.Триггеры у всех разныеСпусковым крючком для приступа мигрени могут стать самые разные события. Иногда достаточно выпить бокал красного вина, съесть немного твердого сыра, поголодать несколько часов, не выспаться, услышать слишком громкий звук, почувствовать резкий запах духов или оказаться в ярко освещенном помещении. У многих такие приступы случаются при перемене погоды, избытке или, напротив, недостатке сна.Приступ мигрени может длиться от 4 часов до 3 суток. Человеку при этом будет казаться, что его голова будто раскалывается.«Помимо боли могут возникнуть и другие признаки болезни: транзиторное нарушение зрения и речи, двигательные расстройства, головокружение, приливы жара или озноба, рвота, тошнота, светобоязнь», — объясняет врач.Обычно устраняют симптомыМигрень лечат симптоматически. Врачи назначают лекарственные средства, которые снимают боль и снижают частоту приступов. Иногда дополнительно выписывают антидепрессанты, противосудорожные препараты, таблетки для коррекции артериального давления. Все эти факторы могут повлиять на частоту и тяжесть мигренозных приступов, делают их не такими мучительными и частыми.Что может сработатьВо время приступа мигрени можно попробовать облегчить свое состояние так: приложить к голове или к проекции сонной артерии прохладный компресс, вдохнуть аромат эфирного масла перечной мяты или лаванды, выпить травяного чая с имбирем, отдохнуть в тишине в хорошо проветриваемом помещении с плотно задернутыми шторами.«Некоторым уменьшить мигренозную головную боль в приступе помогает мороженое, особенно если съесть его, плотно прижимая к твердому небу. Вероятно, этот эффект связан с охлаждением крыло-небного нервного узла», — говорит Екатерина Демьяновская.Иногда, чтобы уменьшить боль, достаточно перекусить, выпить воды или просто медленно, размеренно подышать, словно погрузившись в медитацию.Если приступы участилисьЕсли приступы мигрени появляются часто, то, помимо лекарств для купирования и профилактики приступов, которые выпишет врач, может быть полезно записаться на курс массажа, сходить на иглоукалывание, а также исключить из рациона продукты — провокаторы приступа: алкоголь, кофеинсодержащие напитки, колбасную продукцию, сыр, шоколад, орехи, копчености.

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