Врач дала советы по профилактике ОРВИ
Специалист отметила, что важно повышать общую резистентность организма. Для этого необходимо закаливание, физическая активность, сбалансированное питание. Соленый морской воздух также оказывает положительное влияние на организм, позволяет укрепить иммунную систему и органы дыхания.
Кроме того, специалист посоветовала не забывать о вакцинации против гриппа. Она разрешена для младенцев с 6 месяцев.
Бегашева добавила, что стоит посещать оториноларинголога раз в полгода, чтобы не пропустить первые признаки заболевания.
В свою очередь врач общей практики Мария Беляева добавила, что осенью обостряются не только простуды, но и хронические заболевания. Наиболее часто в этот период проявляется бронхиальная астма
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