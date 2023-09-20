Врач объяснила, когда опасно пить кофе
«Период полураспада кофеина составляет пять-шесть часов, и он все еще может задерживаться в организме перед сном, мешая нам заснуть или спать», – отметила эксперт.
По ее словам, гражданам стоит избегать напитков с кофеином во второй половине дня. Ведь правильный и здоровый сон важен для организма. Татьяна Захарова отметила, что дефицит сна может привести к диабету, высокому давлению, ожирению, депрессии.
Так, употребление двойного эспрессо за три часа до сна может повернуть ваши биологические часы почти на час назад.
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