Врач объяснила, когда опасно пить кофе

Кофе в небольших количествах можно пить, но в определенное время суток. Об этом заявила врач общей практики Татьяна Захарова.«Период полураспада кофеина составляет пять-шесть часов, и он все еще может задерживаться в организме перед сном, мешая нам заснуть или спать», – отметила эксперт.По ее словам, гражданам стоит избегать напитков с кофеином во второй половине дня. Ведь правильный и здоровый сон важен для организма. Татьяна Захарова отметила, что дефицит сна может привести к диабету, высокому давлению, ожирению, депрессии.Так, употребление двойного эспрессо за три часа до сна может повернуть ваши биологические часы почти на час назад.

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