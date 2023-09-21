Ни минутой позже: после этого времени чашка кофе превратится в яд для организма

Британские врачи назвали безобидные привычки, которые разрушают здоровье. Если вы заботитесь о себе, то стоит пить кофе только в определенное время и отказаться от пластиковой посуды.Вся наша жизнь состоит из маленьких ритуалов. Порой мы бессознательно делаем определенные действия, даже не замечая, что они идут четко в определенной последовательности. Один из самых популярных ритуалов — это пить кофе.Большинство людей уже не может представить свой день без горячего напитка. Кофе пьют сразу после пробуждения, во время прогулок, на дружеской встрече или по пути на работу. Он и правда полезен: может помочь эндокринной системе, улучшает метаболизм, поднимает настроение.Однако есть одно правило: кофе стоит пить в определенные часы.По словам доктора Пунам Десаи, кофе нужно пить строго до 12 часов дня. После — уже не стоит, лучше выбрать некрепкий чай, воду, морс.Доктор Десаи сама никогда не пьет кофе после полудня.«Период полураспада кофеина составляет пять-шесть часов, и он все еще может задерживаться в организме перед сном, мешая нам заснуть», — говорит эксперт.Если вы привыкли пить кофе во второй половине дня, особенно вечером, то это может сильно повлиять на качество сна. Причем вы даже не будете подозревать, почему так долго засыпаете или утром встаете уже уставшим. При этом из-за дефицита сна могут появиться проблемы со здоровьем.Так, человек может пострадать от:болезней сердца;проблем с почками;высокого давления;сахарного диабета;инсульта;ожирения;депрессии.Слова врача подтверждают и исследования. Так, еще в 2015 году международная группа ученых доказала, что если человек выпивает чашку эспрессо за 3 часа до сна, то это вредит его циркадным ритмам. Беспокойный сон запускает целую цепочку негативных реакций.Еще одна важная деталь: кофе не стоит пить из пластиковых стаканов. И вообще от любого пластика стоит отказаться.«Пластиковая посуда при нагревании может выделять опасные вещества, которые разрушают эндокринную систему», — говорит доктор Пунам Десаи.Агентство по охране окружающей среды США заявляет, что химические вещества в пластике связаны с множеством проблем со здоровьем:вредят репродуктивной системе;связаны с повышенным риском рака;могут провоцировать нарушения функций иммунной и нервной систем.Поэтому старайтесь пользоваться многоразовой посудой — так и здоровью лучше, и гораздо экологичнее.

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