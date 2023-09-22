Врач Зайцев: одну маску можно использовать в течение дня

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев поделился правилами использования таких средств индивидуальной защиты как медицинские маски.Как часто нужно менять свою маску? В ответах на этот вопрос можно услышат даже рекомендацию о необходимости менять ее каждые два часа. Но врач Зайцев заявил в комментарии Пятому каналу, что одну маску можно использовать в течение целого дня.«Менять медицинские маски каждые два часа необязательно, достаточно использовать одну в течение всего дня», - такова рекомендация специалиста.В то же время, подчеркнул врач Зайцев, после суточного использования маска должна заменяться новой.«Человек берет чистую маску утром и вечером ее выбрасывает. На следующий день ее не использует», - констатировал медик.Зайцев напомнил, что маска носится более яркой стороной наружу. Но даже если человек надевает маску случайно более ярким цветом вовнутрь, она не перестает выполнять свою функцию фильтра, переживать из-за такой путаницы не нужно.

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