Врач Зайцев: одну маску можно использовать в течение дня
Как часто нужно менять свою маску? В ответах на этот вопрос можно услышат даже рекомендацию о необходимости менять ее каждые два часа. Но врач Зайцев заявил в комментарии Пятому каналу, что одну маску можно использовать в течение целого дня.
«Менять медицинские маски каждые два часа необязательно, достаточно использовать одну в течение всего дня», - такова рекомендация специалиста.
В то же время, подчеркнул врач Зайцев, после суточного использования маска должна заменяться новой.
«Человек берет чистую маску утром и вечером ее выбрасывает. На следующий день ее не использует», - констатировал медик.
Зайцев напомнил, что маска носится более яркой стороной наружу. Но даже если человек надевает маску случайно более ярким цветом вовнутрь, она не перестает выполнять свою функцию фильтра, переживать из-за такой путаницы не нужно.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий