Какие продукты способны замедлить старение

Продукты, которые мы едим, напрямую влияют на все аспекты нашего здоровья, включая долголетие и когнитивные функции.«При правильном питании и внимании к тому, что нужно организму, можно избежать, а в некоторых случаях обратить вспять ущерб, нанесенный прошлыми негативными факторами», — рассказал The Post сертифицированный тройной психиатр доктор Раафат В. Гиргис из Moment of Clarity.И хотя полностью избежать старения невозможно , постепенное ухудшение физиологических функций и риск определенных травм и заболеваний можно предотвратить с помощью соответствующих питательных веществ.«Здоровая диета помогает улучшить здоровье мозга и предотвратить снижение когнитивных функций», — объяснила Лиза Янг, профессор питания в Нью-Йоркском университете.Как выяснил "Рамблер", есть продукты, которые обычно рекомендуется есть, чтобы вернуть сияние молодости — в любом возрасте.Ешьте темную листовую зеленьКапуста, шпинат и брокколи богаты витаминами, минералами и клетчаткой, но при этом содержат мало калорий. Более того, они связаны с более медленным снижением когнитивных функций .Они содержат высокий уровень витамина А и витамина С, которые являются антиоксидантами, что означает, что они помогают предотвратить повреждение клеток.Брокколи содержит полезные нитраты, которые оказывают омолаживающее действие, улучшая кровообращение и кровоток.Полезные маслаПосыпьте ими салат, намажьте бутерброд или используйте вместо сливочного масла — добавление их в любой прием пищи — это простая замена, которая повысит умственные способности.Растительные масла содержат много питательных веществ, включая жирные кислоты, мононенасыщенные жиры и антиоксиданты.Фасоль и бобовые — дешево и полезноДоступные и вкусные, они наполнены витамином B, который особенно ценен для мозга и нервной системы.Доказано, что фасоль и бобовые поддерживают когнитивные функции. Богатые клетчаткой, они также являются лучшим источником белка, сложных углеводов и множества витаминов и минералов.ОрехиБыло также обнаружено, что насыщенные питательными веществами, сытные и полезные орехи помогают контролировать здоровый уровень холестерина, что может предотвратить сердечные заболевания и поддержать функцию мозга .Горсть миндаля, грецких орехов, фисташек, кешью или бразильских орехов дает вам хорошую дозу белков, антиоксидантов, витаминов, минералов и ненасыщенных жиров, которые полезны для вашего сердца.Ферментированные продуктыДоказано, что они несут целый ряд преимуществ для здоровья: ежедневный рацион оказывает омолаживающее, антигипертензивное, противовоспалительное, антидиабетическое, антиканцерогенное и антиаллергенное действие.Некоторые эксперты считают кишечник «вторым мозгом», имея в виду важную сеть нервов в желудочно-кишечном тракте, которая, как известно, соответствует мозгу.Ферментированные продукты обычно рекламируются как одна из наиболее полезных групп продуктов для здоровья кишечника из-за высокой концентрации полезных пробиотиков, бактерий, витаминов и минералов.Они также помогают сохранить кожу здоровой и свободной от прыщей, сохраняя при этом здоровое сияние.

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