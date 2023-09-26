Застой в лимфатической системе: 16 симптомов

Лимфатическая система изучена не до конца, но без нее никак. В организме человека лимфы в два раза больше, чем крови! Это целая сеть тканей и органов, которые очищают тело от токсинов, мусора и других веществ, не приносящих пользу. Лимфа в организме человека выступает как естественная система очистки.Основная функция лимфатической системы – доставлять лимфатическую жидкость. Лимфа – это жидкое вещество, состоящее из белых кровяных клеток, которые активно борются с любыми инфекциями. Таким образом, здоровая лимфатическая система – залог здоровья всего организма.16 основных признаков застоя лимфыКак же узнать, что в лимфатической системе произошел застой? Вот 16 основных симптомов этой дисфункции:1. Вам стало тяжело снимать/надевать кольца.2. С утра вы раздражительны и напоминаете себе ежика в тумане.3. Частая усталость.4. Отечность.5. Зуд кожи.6. Резкий набор веса, жир на животе.7. Опухшие миндалины.8. Низкий иммунитет.9. Затуманенное сознание.10. Опухшие молочные железы, боль в груди.11. Сухость кожи.12. Высыпания на коже, акне.13. Гиперчувствительность.14. Головные боли.15. Чувствительность к факторам окружающей среды, аллергия, раздражение.16. Частые запоры, диарея и/или слизь в стуле.Врачи считают, что застой в лимфатической системе чаще всего вызван тремя основными причинами:Стресс вызывает 80% всех хронических проблем со здоровьем. Химические процессы, происходящие в организме под влиянием стресса, способствуют застою лимфы.Пищеварительный дисбаланс может вызвать раздражение ворсинок кишечника, а это классическая причина, почему застаивается лимфа. Качество ворсинок играет особую роль, поскольку большая часть лимфы в организме человека окружает кишечник.Дефицит йода также способствует застаиванию лимфы. Йод помогает снизить негативное влияние окружающей среды на организм и поддерживает лимфатическую систему на клеточном уровне.Как улучшить работу лимфатической системы?1. Физические упражнения улучшают лимфоток. Идеальное занятие при застое лимфы – это прыжки на батуте. Посвящайте 10-20 минут в день этому занятию, и вы не столкнетесь с этой проблемой.2. Сауна или баня усиливает потоотделение, тем самым выводя токсины. Циркуляция токсинов, обновление тканей и тепло – все это благотворно влияет на лимфатическую систему.3. Во время прогулок улучшается крово- и лимфоток за счет небольшой нагрузки на сердце и легкие. Каждый может ходить либо дома, либо на улице. Отдыхайте и ходите. Дышите так глубоко, насколько можете.4. Необычное упражнение «Ноги на стену» позволяет улучшать кровоснабжение. При этом активизируется вывод токсинов и улучшается лимфоток.5. Лимфодренажный массаж направлен на то, чтобы улучшить течение лимфы в организме.6. Работать стоя полезно, что не скажешь о сидячей работе. Если есть возможность, работайте хотя бы часть дня стоя. О проблемах с лимфой вы забудете.7. Контрастный душ – еще одно средство, которое улучшает крово- и лимфоток. Во время принятия душа чередуйте горячую воду с холодной. Повторите несколько раз.8. Массаж сухой щеткой также улучшает движение лимфы по организму.9. Глубокое дыхание также благоприятно сказывается на здоровье лимфатической системы, поскольку легкие при этом начинают активно качать лимфатическую жидкость.10. Питайтесь правильно и пейте больше чистой воды. И не забывайте про батут!

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки