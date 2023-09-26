Вы будете удивлены! Бороться с головными болями и бессонницей можно при помощи питания

С каждым годом и тем более десятилетием меняется наша жизнь, мы привыкаем ко все новым и новым достижениям технического прогресса, шагает вперед и медицина. И вместе с тем меняются болезни, которыми мы болеем. Какие же заболевания можно по праву назвать болезнями 21-го века? И что нужно есть, чтобы не болеть?С каждым годом меняется наша жизнь, мы привыкаем ко все новым и новым достижениям технического прогресса. Вместе с тем меняются болезни, которыми мы болеем. Так, безвозвратно, будем надеяться, ушли в прошлое пандемии инфекционных болезней, выкашивавшие в средние века целые города, зато стремительно растет число сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, аллергий...Какие же заболевания можно по праву назвать болезнями 21-го века? И как нужно питаться, чтобы не болеть?1. Правильное питание при головной болиУчёные установили, что неправильное питание при головной боли может значительно ухудшить самочувствие, а боль при этом может сохраняться даже после приема самых лучших обезболивающих средств. В то же время существуют продукты питания, которые могут не только облегчить, но и предупредить возникновение головной боли.Завтрак: Не проходящие, изматывающие головные боли зачастую являются результатом нехватки серотонина в организме, поэтому вполне возможно, что 1 банан в день избавит вас от головной боли.Обед: Спирулина с перцем чили и витамином Е - снижает головные боли при больших психических нагрузках, нормализует психическое состояние организма (хрустящую спирулину можно есть как снеки).Ужин: Печёный картофель вместе с кожурой является лучшим источником калия.Обезвоживание организма считается главное причиной возникновения головных болей. Следовательно, надо увеличить потребление продуктов с высоким содержанием жидкости (арбуз) вместо того, чтобы пичкать себя таблетками.Советы от диетолога: "Добавляем шпинат!"Шпинат способствует понижению кровяного давления и снимает головную боль. Попробуйте приготовить салат с добавлением листьев шпината: 2 стакана листьев шпината, ? стакана арбузных кусочков, ? стакана нарезанных персиков и 2 чайные ложки тёртого грецкого ореха или миндаля, заправьте малиновым дрессингом.»2. Меню при вздутии животаЗавтрак: Теплая вода с лимоном и имбирем. Имбирь снимает спазмы и укрепляет иммунитет. Имбирь также способствует пищеварению благодаря высокому содержанию клетчатки.Обед: Зеленый суп из сельдерея, кабачков и т.п.Ужин: Cалат с большим количеством укропа (свежего или семян), огурцами, авокадо и спаржой. Не забывайте о йогурте, который способствует росту полезных кишечных бактерий. Ферментированные молочные продукты, такие как йогурт или кефир, нормализуют кишечную микрофлору.Диетологи советуют: «Для нормализации пищеварения пейте достаточное количество воды. Это облегчит выведение шлаков из вашего организма и предотвратит запоры, а также поможет вашему организму переваривать клетчатку. Обеспечивайте свой организм белками за счет продуктов с низким содержанием жиров, таких как постное мясо и мясо птицы, рыба, обезжиренное молоко.»Совет : «Выпейте перед сном чай из ромашки – он уменьшает газообразование, процессы брожения, снижает спазмы в желудке.Добавляйте чайную ложку яблочного уксуса на стакан воды и пейте перед едой.»3. Чувство голодаВозникновение чувства голода - сложный процесс, в котором участвуют два основных гормона голода, лептин и грелин. К счастью, при помощи некоторых продуктов аппетит можно контролировать.Завтрак: Пара вареных яиц и половина грейпфрута. Грейпфруты превосходно выводят лишнюю жидкость из организма и помогают уменьшить аппетит.Обед: Овощной суп.Горячая жидкость ослабляет аппетит, а поскольку порция супа обычно содержит совсем мало калорий, его можно съесть довольно много, буквально заполнив им желудок.Ужин: Рыбно блюдо или нежирный творог плюс стакан кефира до 3,2 процента жирности. Дополнительно можно съесть яблоко или мандарин, апельсин или маленькую кисточку кисло-сладкого винограда.Диетолог советует: «Ежедневно надо съедать минимум 30 г клетчатки. Основным источником клетчатки должны быть макароны и ржаной хлеб, фасоль, печеный картофель, кукуруза, чечевица, овощи, свежие и сушеные фрукты. Брокколи, перец, спаржа, помидоры, огурцы, цветная капуста, салат – овощи, которые содержат большое количество клетчатки, но в то же время низкокалорийны.»4. Рассеяность вниманияЗавтрак: Некоторые питательные вещества, особенно железо, может помочь женщинам чувствовать себя более энергичным и улучшить концентрацию. На завтрак попробуйте греческий йогурт с яблоками, ягодами или ореховые тосты.Обед: Салат из фасоли, чечевицы или со шпинатом и кунжутом.Ужин: Тунец, лосось, сельдь и скумбрия богаты омега-3 жирными кислотами. Эти вещества благоприятным образом, косвенно, через очищение сосудов, влияют на мозговую деятельность.Диетолог советует: «Фрукты, ягоды и овощи необходимы вашему мозгу: персики, бананы и груши замечательно помогут в борьбе с рассеяностью. Также не стоить забывать употреблять яйца, творог, молоко и рыбу по крайней мери три раза в неделю».Совет: «Добавляйте немного корицы в свой завтрак - ежедневный прием чайной ложки меда с добавлением корицы в стакане воды, с утра натощак и после полудня, примерно в 15:00, когда жизненные функции организма начинают снижаться, повышает жизненные функции в течение нескольких недель».5. БессонницаБессонница в современном мире стала настоящей эпидемией – многие ведут «офисный образ жизни», страдают от гиподинамии, перенасыщения информацией, стресса и переутомления. Как наладить сон и чувствовать себя отдохнувшим с утра?Завтрак: Смузи из шпината, йогурта, сельдерея и петрушки. Добавьте немного ягод для сладости.Обед: Салат из фасоли, творога, заправленный йогуртом.Ужин: Рыба любаяСоветы от диетолога: «За 2 часа до сна можно есть только легкую пищу или пить кисломолочные напитки. Бананы стимулируют выработку гормонов мелатонина и серотонина, которые навевают сон, а также содержат магний, который расслабляет мышцы. Также банан стимулирует выработку эндорфинов — гормонов счастья. А когда чувствуешь себя счастливым, то почему бы и не поспать»Настой лекарственных трав : «Смесь цветов (пиона, чайной розы, ромашки, иван-чай) заваривать как успокаивающий чай перед сном из расчета 1 ст. л. сбора на 250 мл. кипятка».Приятного аппетита и не болейте!

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