Невралгия или сердце? Профессор Палеев объяснил, как определить, что именно болит

Защемило в спине со стороны сердца — что это, невралгия или уже инфаркт? Люди могут долго сомневаться в причинах, недооценивая опасность и упуская драгоценное время.По словам Филиппа Палеева, первого заместителя директора по научной работе НМИЦ кардиологии им. Чазова, при любых проблемах в самочувствии, которые доставляют серьезный дискомфорт, надо обязательно проконсультироваться с врачом. При самодиагностике всегда есть риск неверно интерпретировать некоторые симптомы, тем более что у сердечных проблем часто бывают атипичные проявления. Врачи знают немало случаев, когда человек думает, что отравился, а на самом деле у него начался инфаркт миокарда. Или считает, что у него межреберная невралгия, но это тоже настоящий инфаркт.Кардиолог, первый заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.Все же специалист назвал три отличительные особенности, по которым можно заподозрить, что болит.Чаще всего неврологические боли связаны с определенным расположением, болевым местом. Если вы потрогаете себя в этом месте, нажимая на него, и почувствуете при этом резкое усиление боли, скорее всего, это мышечные боли. Они могут быть связаны с растяжением, травмой или неврологическими симптомами. Если же боль никак не связана с движением грудной клетки, дыханием, положением тела, а возникает при физической нагрузке, скорее всего, это сердечная боль.Неврологические боли могут быть связаны с определенным положением тела. Боли в сердце от положения не зависят.Чаще всего неврологические боли длятся долго — 1-4 часа. Истинная ишемия миокарда из-за нехватки кислорода долго длиться не может: если она продолжается более получаса, начинается повреждение сердечной мышцы и инфаркт.«Если вы испытываете дискомфорт в грудной клетке или в эпигастральной области (в верхней части живота, по центру), в левой руке, за грудиной, если это сопровождается чувством нехватки воздуха, вам хочется как-то ограничить свою физическую активность, остановиться и тогда боль проходит достаточно быстро, — это, скорее всего, сердечная боль. Надо как можно быстрее обратиться к врачу, — посоветовал Филипп Палеев в эфире на странице Минздрава в соцсети «ВКонтакте».Также профессор Палеев добавил, что часто признаком нарушений в работе сердца могут быть тянущие боли, связанные с холодом. Они возникают, например, при выходе из теплого помещения на мороз или при употреблении холодной еды.К словуБолезни сердца легко спутать не только с неврологическими нарушениями, но и с кардионеврозом. Страдающие кардионеврозом часто жалуются примерно на такие же проблемы с самочувствием: одышку, боли в груди, нарушения ритма. Однако врачи их обследуют, но не находят каких-то органических поражений сердца и сосудов. Поиски причин недомогания могут продолжаться годами, причем пациенты с кардионеврозом успевают сменить не одного кардиолога.

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