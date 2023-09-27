В каких случаях проводится компьютерная томография

Технология использует рентгеновские лучи и передовые компьютерные технологии для создания детальных изображений тела в поперечном сечении. Компьютерная томография предоставляет врачам жизненно важную информацию для постановки точного диагноза и принятия решений о лечении. Сегодня сделать кт в условиях современного медицинского центра.На что обратить вниманиеКомпьютерная томография часто является основным методом визуализации для оценки травм головы, включая сотрясения мозга и переломы черепа. Они предоставляют детальные изображения головного мозга, позволяя врачам выявить кровотечение, отек или другие аномалии, требующие немедленного вмешательства.Оценка инсульта: играет важную роль в диагностике инсультов. Они могут быстро определить, является ли инсульт ишемическим (вызванным тромбом) или геморрагическим (вызванным кровотечением), что позволяет врачам определить наиболее подходящее лечение. Заболевания грудной клетки и легких: используется для выявления и диагностики широкого спектра заболеваний, включая рак легких, пневмонию, тромбоэмболию легочной артерии (образование тромбов в легких) и плевральный выпот (жидкость вокруг легких). Проблемы с брюшной полостью и органами малого таза: обычно используется для исследования заболеваний брюшной полости и органов малого таза, таких как аппендицит, камни в почках, непроходимость кишечника и травмы брюшной полости. Они дают детальные изображения таких органов, как печень, поджелудочная железа и почки. Травмы костей и суставов: может выявить переломы, вывихи и повреждения костей и суставов более четко, чем обычные рентгеновские снимки, что делает ее ценной в ортопедии.КТ имеет решающее значение в диагностике рака и планировании лечения. Они помогают определить степень распространения рака (стадию) и контролировать реакцию на лечение и рост опухоли.Скрининг и профилактическая помощьВ некоторых случаях компьютерная томография используется в профилактических целях, таких как скрининг рака легких у лиц с высоким риском или оценка уровня кальция в коронарных артериях для оценки риска сердечных заболеваний.Важно отметить, что, хотя компьютерная томография очень ценна для диагностики и мониторинга различных заболеваний, она также подвергает пациентов воздействию ионизирующего излучения. Медицинские работники тщательно обдумывают необходимость компьютерной томографии, гарантируя, что потенциальная польза перевешивает связанные с этим риски.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки