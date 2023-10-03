Врач Павлова назвала сахар одним из самых вредных для сосудов продуктов
Врач Павлова заявила:
«Употребление продуктов, которые вредят здоровью сосудов, нужно серьезно ограничить».
Медик назвала одним из самых вредных для сосудов продуктов сахар. Специалистка констатировала, что в повседневном рационе людей должно быть как можно меньше пищи с добавленным сахаром. Павлова отметила, что многие привычные для россиян продукты содержат в себе сахар – например, таковыми являются разные йогурты и творожки, часто используемые для перекусов.
Также очень вредны для кровеносных сосудов газированные напитки, добавила эксперт.
«В составе газировок находится не только большое количество сахара, но и опасные красители», - предупредила врач в Telegram.
Дополнительно Зухра Павлова порекомендовала контролировать употребление жирного жареного мяса. Любители бекона с большой вероятностью пострадают от сосудистых патологий.
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