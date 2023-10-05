Специалисты советуют вместо БАДов есть фрукты и овощи
Специалисты отмечают, что существует ряд овощей и фруктов, которые помогут насытить организм необходимыми веществами. В их число, к примеру, входит брокколи. Этот продукт богат витаминами группы В, которые помогают нашим коже и волосам оставаться красивыми. Помимо этого, в рацион можно добавить насыщенный витаминами С и А шпинат, помидор, способный похвастаться высоким содержанием ликопина, и свеклу – она богата на клетчатку и различными кислотами.
Если же говорить о фруктах, то отличным помощником в пополнении витаминов и микроэлементов станет яблоко. Не стоит также пренебрегать гранатом, бананами и ягодами.
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