Специалисты советуют вместо БАДов есть фрукты и овощи

Сегодня большой популярностью пользуются специальные добавки – БАДы. Однако специалисты уверены, что такой помощник в получении витаминов необходим лишь единицам. Все остальные легко смогут получить все необходимое из овощей и фруктов.Специалисты отмечают, что существует ряд овощей и фруктов, которые помогут насытить организм необходимыми веществами. В их число, к примеру, входит брокколи. Этот продукт богат витаминами группы В, которые помогают нашим коже и волосам оставаться красивыми. Помимо этого, в рацион можно добавить насыщенный витаминами С и А шпинат, помидор, способный похвастаться высоким содержанием ликопина, и свеклу – она богата на клетчатку и различными кислотами.Если же говорить о фруктах, то отличным помощником в пополнении витаминов и микроэлементов станет яблоко. Не стоит также пренебрегать гранатом, бананами и ягодами.

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