Если вы устали, просто надавите на эти 4 точки!

Чтобы улучшить свое самочувствие после долго сидения на одном месте за компьютером, надо помассировать несколько точек на лице. Практически сразу вы почувствуете себя намного лучше и бодрее.ТОЧКА № 1Внутренний угол глаз. Надавить синхронно с обеих сторон.ТОЧКА № 2Сразу три точки. Внешний край брови, середина и внутренний край. Надавливать на симметричные точки на обеих бровях одновременно.ТОЧКА № 3Выпуклый бугорок над переносицей строго между бровей.ТОЧКА № 4Под зрачком глаза на расстоянии в полсантиметра от нижнего века. Надавливать одновременно под обоими глазами.КАК НАЖИМАТЬ?Указанные точки нужно массировать кончиками пальцев в течение минуты. Нажимать сильно, но не до появления болевых ощущений.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки