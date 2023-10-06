Если вы устали, просто надавите на эти 4 точки!
ТОЧКА № 1
Внутренний угол глаз. Надавить синхронно с обеих сторон.
ТОЧКА № 2
Сразу три точки. Внешний край брови, середина и внутренний край. Надавливать на симметричные точки на обеих бровях одновременно.
ТОЧКА № 3
Выпуклый бугорок над переносицей строго между бровей.
ТОЧКА № 4
Под зрачком глаза на расстоянии в полсантиметра от нижнего века. Надавливать одновременно под обоими глазами.
КАК НАЖИМАТЬ?
Указанные точки нужно массировать кончиками пальцев в течение минуты. Нажимать сильно, но не до появления болевых ощущений.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://econet.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий