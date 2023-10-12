Врач Терентьева: измерение талии позволяет узнать о наличии висцерального жира

Врач Екатерина Терентьева рассказала, какой должна быть талия у женщин и мужчин, не страдающих висцеральным ожирением.Висцеральный жир – это разновидность жира, присутствующего в теле человека. Его накопление происходит не под кожей, а глубоко внутри, между органами, расположенными в брюшной полости. Организм не может быть полностью лишен такого жира, однако когда его количество становится чрезмерным, это создает определенные риски для здоровья. Дело в том, что висцеральный жир способен производить гормоноподобные вещества, избыток которых чреват развитием хронического воспаления, повышением уровня сахара, возникновением проблем с сосудами.Врач Терентьева сообщила в интервью «Мосленте», что измерение талии позволяет узнать о наличии висцерального жира в опасном для человека количестве. Если объем талии превосходит определенные параметры, значит, проблема существует.«Простой метод самостоятельной оценки избыточного количества висцерального жира – это измерение талии. Для женщин 18-45 лет среднего роста нормальная окружность талии не должна превышать 88 сантиметров, для мужчин того же возраста – 94 сантиметра», - уточнила специалистка.Очень большие отложения висцерального жира делают фигуру «яблоком», формируя круглый выпирающий живот. Терентьева добавила, что прогрессирующее у человека увеличение живота является серьезной причиной для консультации с врачом и обследования – пациенту при этом могут назначить ряд анализов крови.

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