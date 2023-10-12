Врач Жито рассказал, как безопасно сбить температуру без таблеток

Если у вас резко поднялась температура, не торопитесь принимать лекарства. Во-первых, вы помешаете организму бороться самостоятельно. Во-вторых, есть простые способы избавиться от лихорадки без таблеток.Если у человека сильный жар, лоб словно пылает, значит, организм борется с вирусом. Очевидно, что температура высокая. Но если заболевшего напоить теплым чаем и дать ему как следует отдохнуть, высока вероятность, что иммунитет справится самостоятельно и вскоре градусник уже снова покажет 36,6.Нельзя сразу глотать таблетки, особенно если температура совсем небольшая. Но и терпеть лихорадку не стоит, тем более если к ней добавляются головная боль, слабость, мышечные спазмы. Врач Алексей Жито советует сбивать температуру безопасными способами, они наверняка помогут.1. Пить больше жидкостиПри высокой температуре организм теряет большое количество воды, поэтому человеку может грозить обезвоживание, которое только усугубит состояние. Чтобы этого не допустить, потери надо восполнять.Лучше всего пить теплые чаи, бульоны, кипяченую воду или натуральные соки. Делайте маленькие глотки, держите стакан или кувшин с жидкостью рядом с кроватью, чтобы доступ к напитку был всегда.2. Делать холодные компрессыЗдесь отлично подойдут смоченные в холодной воде полотенца, которые так приятно приложить к пылающему лбу. Но не держите слишком долго, максимум 15-20 минут.«Такие компрессы можно делать каждые три часа. Подойдут и специальные охлаждающие гели», — говорит Алексей Жито.3. Проветривать комнатуВ помещении должен быть свежий и прохладный воздух, поэтому не забывайте про регулярные проветривания. Такой способ поможет почувствовать себя лучше как можно скорее. Только никаких сквозняков, они лишь усугубят ситуацию.Чтобы тело не перегревалось, наденьте легкую и свободную одежду и не закутывайтесь без надобности в одеяло.4. Долго спатьЕсли вы заболели, но продолжаете работать, делать домашние дела или еще как-то проявлять активность, то ничего хорошего из этого не выйдет. Нужно как можно больше отдыхать, в особенности спать.Постарайтесь взять пару выходных и спите сколько хочется. Бывает, хватает даже суток, чтобы температура нормализовалась, ушла головная боль, а самочувствие улучшилось.Важно помнить, что перечисленные способы помогают сбить температуру на некоторое время и не избавят от болезни. Если симптомы сохраняются или усугубляются, обязательно следует обратиться за медицинской помощью.«Если компрессы и сон не помогают, то примите жаропонижающие препараты. Но не злоупотребляйте ими и всегда следуйте инструкции. Также учитывайте, что дозы подбираются индивидуально врачом. Будьте особенно осторожны, если вы относитесь к уязвимой группе пациентов: беременные, дети, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями», — говорит Алексей Жито.Как измерить температуру без градусникаЕсть проверенный способ, который поможет точно узнать, поднялась ли у вас температура. Он подходит и детям, и взрослым. Вам необходимо измерить пульс. То есть засечь на таймере 60 секунд, приложить пальцы к запястью заболевшего и посчитать, сколько толчков будет совершено за этот период.«Повышение температуры на 1 градус — это плюс 10 ударов в минуту. То есть если вы насчитали, что у заболевшего на 20 ударов больше, смело прибавляйте 2 градуса. А это уже 38, довольно серьезный показатель», — рассказывал Олег Абакумов.У взрослых и детей старше 10 лет норма 60-80 ударов минуту. Пульс 90 может говорить о температуре 37,5, а 100 — 38,5. Простая арифметика.У дошкольников норма до 120.У детей от года до двух — до 130.Малыши до года — до 160.

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