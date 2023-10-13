Польза и вред свинины: вы удивитесь, из-за чего ее обязательно стоит добавлять в рацион

Если вы отказываетесь от свинины, будучи уверены, что она вредна, то этот материал точно вас удивит. Свиное мясо можно и нужно есть, говорят эксперты. Главное — знать некоторые нюансы.Свиное мясо — одно из самых доступных на рынке. Оно не такое дорогое, как баранина или говядина, прекрасно подходит для замены привычной курицы. Однако многие все же предпочитают птицу: она не такая «тяжелая», считается диетической и полезной.Польза свининыЭксперты Роспотребнадзора заверяют: свинину не стоит исключать из рациона. Во-первых, в ней много важных для человека жиров и белков. Эти элементы необходимы нашему организму, а в мясе их точно предостаточно.Во-вторых, в свинине много витаминов и минералов:витамины группы В;цинк;тиамин;фосфор;селен.В-третьих, свинина богата железом, а именно от дефицита этого минерала чаще всего страдают женщины. Оно благоприятно влияет на нервную систему, способствует образованию красных кровяных телец, тем самым защищая от анемии.«Конечно, это не самое диетическое мясо, однако свиной жир по сравнению с другими животными жирами наиболее благоприятен по составу. Добавление свинины в разумном количестве в рацион прибавит сил и поможет нормализовать обмен веществ», — говорят эксперты Роспотребнадзора.Вред свининыЕсли вы будете есть слишком много свинины, неправильно ее готовить и покупать мясо ненадлежащего качества, то оно может навредить здоровью.Например, свиное мясо может содержать насыщенные жиры, которые увеличивают уровень холестерина в крови и повышают риск развития болезней сердца.Еще один важный момент: мясо обязательно нужно правильно готовить. В противном случае оно может быть источником различных бактериальных и вирусных инфекций, таких как сальмонеллез, кишечная палочка, увеличивается риск заражения паразитами.Кому нельзя есть свининуВрач может запретить есть свинину, если у вас:Важно: имеет значение и то, как приготовлено мясо, а свинину мы чаще всего жарим.«Жареные блюда стимулируют желчеобразование, выделяют канцерогены, поддерживают воспалительную реакцию на стенках пищеварительного тракта, а от этого сильно страдают органы ЖКТ», — говорит Мария Матюшина.Как правильно выбирать свининуЭксперты Роспотребнадзора рекомендуют следовать простым, но важным советам.Выбирайте свежее мясо с ярко-розовым оттенком.Откажитесь от продукта, если он сомнительно пахнет.Всегда смотрите на сроки годности.Обращайте внимание на текстуру: мясо должно быть плотным, упругим и не влажным.Не покупайте свинину в сомнительных местах. Да, она может быть дешевле, но такие продавцы не несут ответственности за состояние здоровья скота.

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