Диетолог Мансурова предупредила об опасности кофе навынос

Привычка покупать кофе с собой может быть опасной для здоровья, предупредила диетолог Ирина Мансурова.По мнению врача, главная опасность кроется в таре, в которую наливают кофе. При изготовлении стаканчика могут использоваться полипропилен, полиэтилен и полиэтилентерефталат, которые попадают в организм и накапливаются во внутренних органах человека. Это чревато замедлением обмена веществ, а также развитием некоторых заболеваний, в числе которых нарушение работы эндокринной системы.Диетолог посоветовал пить кофе из собственных кружек или использовать одноразовые стаканчики, изготовленные из безопасных материалов. Если нет возможности использовать собственную тару, лучше вообще отказаться от употребления кофе навынос.

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