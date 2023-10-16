Эксперты объяснили, почему нельзя выдергивать волосы из носа

Мужчины используют для удаления волос из носа различные методы, в том числе их выдёргивание. Эксперты объяснили, почему такой способ может быть опасен.Следует отметить, что волосы в носу являются частью иммунной системы человека и препятствуют проникновению инородных тел. Это предотвращает попадание бактерий, пыли и других веществ в организм. При удалении волос в носу возрастает риск развития различных инфекций.Особую осторожность следует соблюдать при выдёргивании волос из носа, поскольку это может привести к появлению мелких ран и увеличению риска заражения. По словам экспертов, лучше полностью отказаться от этой привычки. Для удаления нежелательной растительности лучше использовать специальные триммеры или ножницы.

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