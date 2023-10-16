Если у вас не ладится со спортом, то начать нужно с головы

Всё дело в вашем отношении к занятиям.Уверен, что практически все люди хотят быть здоровыми, красивыми и сильными. Все прекрасно знают, что самый действенный способ тут — физические упражнения. Но дальше этого знания как-то не идёт. Человек вроде хочет, вроде пытается, но все попытки ограничиваются несколькими утренними пробежками или покупкой абонемента в тренажёрку. После этого наваливается усталость, апатия, пропуски. В результате человек самому себе ставит штамп «к спорту непригоден» и спокойно располагается возле телевизора.Но если исходить из аксиомы, что все мы сделаны из одинаковых мышц и костей, причина подобной непригодности кроется в чём-то другом. Дело в голове. Вернее, в тех мыслях и установках, которые не дают нам добиться спортивных успехов и сводят все начинания в этом деле на нет. Так что начинать надо именно с них.Необходимо заниматься не менее 30 минут в день для появления результатаПродвинутые спортсмены могут посмеяться над моими словами. Но реальность жизни заключается в том, что для начинающих физкультурников заниматься подряд 30 минут может быть слишком тяжело, а выделить такой промежуток времени в своём загруженном дне вообще невозможно.Вы читаете рекомендации о часовых тренировках, берётесь за их выполнение, не справляетесь и бросаете. Знакомо?Поэтому лучше начните с пяти минут, но делайте это каждый день. Да, за это время вы не сможете сбросить лишний вес или накачать гору мышц. Это скорее гимнастика для мозга, которая выработает у вас привычку каждый день заниматься спортом. А минуты вы потом постепенно нарастите, никуда это не денется.Я не могу себя заставить делать это!Типичная история: человек хочет похудеть, читает статьи о том, что для этого надо заниматься бегом, выходит на беговую дорожку, старается… и ненавидит каждую свою минуту на стадионе! Разумеется, всё быстро заканчивается.Решение этой проблемы очень простое. Не идите на поводу у прочитанных статей, услышанных советов, авторитетных мнений. Ищите свой путь, который не будет вызывать у вас отторжения. Не любите бег — занимайтесь танцами, ходьбой, йогой. В общем, делайте то, что вам действительно нравится.Мне это вообще не нужноНедостаток мотивации. Такое чаще встречается у достаточно молодых и успешных людей, которые не испытывают больших проблем со здоровьем. «У меня всё в порядке, зачем эти мучения?»Вы прекрасно выглядите и отлично себя чувствуете, но что вы скажете на это:Физические упражнения уменьшают риск появления многих заболеваний: диабета, некоторых видов рака, артрита, сердечно-сосудистых заболеваний. Вы застрахованы от них?Увеличивают продолжительность жизни. Согласно последним исследованиям, всего 15 минут ежедневных упражнений продлевают жизнь на три года. Вам это не нужно?Улучшают настроение. Упражнения не просто помогут избежать депрессий: хорошая тренировка или прогулка делает вас счастливее. Никакого волшебства, чистая биохимия.Увеличивают ваши энергетические уровни. Регулярная физическая активность повышает вашу выносливость, а также помогает сердцу и лёгким работать более эффективно. Да, это означает, что вы станете более выносливы, энергичны, действенны.Улучшают сексуальную жизнь. В комментариях и доказательствах не нуждается.Вы уверены, что всё это вам не нужно?Это слишком скучноДействительно, целый час махать гирей в зале может быть не очень весело. Поэтому ещё раз возвращаемся к началу статьи и читаем советы о продолжительности занятий и поиске интересного вида тренировок.Кроме этого, существует множество способов превратить тренировки из тупого занудства в самый яркий и интересный отрезок дня. Слушайте подкасты и аудиокниги во время бега, выполняйте растяжку во время фильма, катайтесь на велосипеде под новые альбомы любимых групп. Ведь тренировка — это именно то время, которое вы посвящаете только себе, и любому человеку вполне по силам сделать его максимально интересным.В результате вы сами будете стремиться на каждую следующую тренировку, чтобы дослушать книгу, досмотреть сериал или поговорить с интересным собеседником в тренажёрном зале.Я уже пробовал, у меня ничего не получилосьРазумеется, негативный опыт тянет назад и может сковывать будущие шаги.Но покажите человека, который никогда не терпел поражений, которому всегда всё удавалось с первой попытки. Таких нет, что не мешает людям жить и развиваться.Главное — понять, что прошлое не должно определять ваше будущее. И сделать выводы из былых неудач. И начать всё сначала. И добиться своего.

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