Тмин выведет все лишнее и поможет похудеть!

Уникальный состав семян тмина позволяет использовать их при лечении различных заболеваний. Семена тмина имеют обезболивающее, седативное, желчегонное и антисептическое действие. Плоды растения помогают при кашле, воспалительных процессах в дыхательной системе. Тмин также применяют при отеках, нормализации пищеварения, для улучшения лактации.Еще в далекие библейские времена семена тмина славились благодаря их пищеварительным возможностям и применялись в период церемониального поста, когда требовалось очистить организм. Плоды (семена) тмина имеют в составе масло эфирное (примерно 7%), масло жирное (примерно 16%), дубильные соединения, флавоноиды, пигменты, смолы, воск, кумарины, минеральные соли, аскорбиновую кислоту.Состав семян тмина и польза для здоровьяТакая пряность как тмин применяется в терапевтических целях при пищеварительных проблемах. К ним относятся диарея, диспепсия, спазмы в области желудка, гастрит, вздутие, запор, тошнота, газообразование.Действие семян тминаВ состав семян тмина входит значительный объем витаминов Е, А и В-группы. Это прекрасный источник различных микроэлементов: цинка (Zn), селена (Se), железа (Fe), кальция (Ca) и марганца (Mn).Тмин способствует эффективному поглощению и усвояемости питательных веществ. Он оказывает противораковый и противоопухолевый эффект и в большой мере снижает вероятность злокачественных новообразований желудка, толстой кишки, печени.Тмин выводит токсичные соединения из организма посредством оптимизации работы печени и почек.Данный продукт хорошо помогает при простудах, гриппе, нарушении сна, бронхиальной астме, воспалении легких, застарелом бронхите, спазмах в мышцах, артритах.Эфирные масла семян тмина сохраняют ценные качества. Они содержат такие соединения как куминальдегид и тимол. Последние способствуют поддержке здоровья иммунной, дыхательной, кровеносной, репродуктивной, лимфатической, пищеварительной систем нашего организма.Тмин помогает женщинам в период вынашивания ребенка и молодым мамам снимать недомогание и активировать производство грудного молока для кормления младенца.Семена тмина заваривают в чае. Приготовление: довести до кипения две чашки воды с 2-3 ч. ложками семечек тмина и держать на огне как минимум 10 минут. Остудить чай и пить в продолжение всего дня.Такой чай с тмином прекрасно подойдет для того, чтобы сбросить лишние килограммы. Дело в том, что он активирует обмен веществ и дарит организму заряд энергии.Кроме того, семена тмина имеют спазмолитический, отхаркивающий, желчегонный и потогонный эффект.Местное применение тминаПредварительно измельченные семена тмина или его порошок соединяют с кокосовым/оливковым маслом и наносят на фурункулы, неглубокие раны, ожоги, укусы насекомых. Это дезинфицирует и успокаивает проблемные участки кожи.

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