Яйца, суп, мясо — пять продуктов, которые нельзя разогревать

Вы тоже чувствуете себя так хорошо, когда можете использовать остатки еды? Некоторые блюда на следующий день вкуснее! Но нужно быть осторожным при разогреве некоторых продуктов. Даже овощи могут быть для этого непростыми.Когда остаются остатки еды, многие люди съедают их на следующий день. Особой популярностью пользуется: разогрев в микроволновке или духовке. Мы расскажем, с какими продуктами этого делать не следует.Если вечером после работы нужно что-то сделать быстро, часто вчерашний рис с овощами ненадолго прогревают на сковороде, а холодную курицу разогревают в духовке – ужин готов. Но не следует разогревать все продукты.Картофель – обязательно храните его в холодильнике"Жареная картошка – это что-то вкусное, правда? Вы можете продолжать наслаждаться ими без угрызений совести. Но только в том случае, если вы храните уже приготовленный картофель в холодильнике", - говорит врач-нутрициолог Беляева Лана специально для МедикФорум.Если оставить их на кухне, могут образоваться бактерии, что в худшем случае может привести к пищевому отравлению.Тщательно готовьте птицу при разогревеКогда дело доходит до курицы и яиц, проблема заключается в белках. Если разогреть холодную курицу, структура белка изменится. Наш желудок с этим совершенно не справляется и наказывает нас расстройством желудка."Это безопасно только в том случае, если вы снова хорошо прожарите холодную курицу - она должна буквально дымиться от жара".К яйцам относится следующее: отварите их один раз, а затем сразу же съешьте.Разогрейте суп – будьте осторожны со шпинатом, сельдереем и свеклойКак часто в этом сезоне вы готовили овощной суп? И вы разогревали остатки обеда на следующий день? В большинстве случаев вам не придется об этом беспокоиться."Но если в ваших блюдах есть сельдерей, шпинат или свекла, следует быть осторожными: из-за содержащихся в них нитратов при разогреве могут выделяться токсины и даже образовываться канцерогенные вещества".Грибы – быстро портятсяМнения по поводу этого продукты, которые образуют третий вид наряду с растениями и животными, расходятся. Некоторых учили никогда не разогревать грибы, потому что это делает их ядовитыми.Миф сохранился и восходит к тем временам, когда хранить еду было немного сложнее, чем сегодня. Вот почему на самом деле это не более чем миф.Поскольку грибы быстро портятся, вам все равно следует помнить о нескольких вещах:Подавайте грибы, как только они будут полностью готовы.Остатки положите в холодильник. Там их можно держать накрытыми максимум 1-2 дня.Прежде чем снова есть, прогрейте грибы минимум до 70 градусов.Рис – не хранится дольше двух днейРаньше говорили: не разогревайте его, потому что он восприимчив к бактериям. Но не волнуйтесь – на следующий день вы сможете снова насладиться вкусным тайским карри, не чувствуя при этом чувства вины."Однако не следует хранить рис дольше двух дней", - советует врач-нутрициолог.

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