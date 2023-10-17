Как простым способом можно решить проблему болей в спине
Мышечная масса у взрослого человека составляет приблизительно 35-40% массы тела. Скелетные мышцы не могут сами расслабиться, если до этого длительно находились в напряжении. Вспомните, как часто в рабочее время, да и дома, мы находимся в позе статического напряжения. И вот уже заныла шея, плечи, спина…. А мы продолжаем сидеть, надо же всё доделать. А от мышц зависит качество кровоснабжения во всём организме и в позвоночнике в частности.
Если мышцы напряжены, то страдает кровоснабжение позвоночника, его дисков, суставов. В этой ситуации очень полезны упражнения на растяжку мышц позвоночника, в противном случае, они становятся дряблыми, теряют свою массу. А это ухудшает питание и самой мышцы, и того, что она окружает. И вот уже возникают дегенеративные изменения (т.е. перерождения) в дисках и суставах позвоночника, тут и до грыжи диска недалеко.
Да, благополучие позвоночника зависит от мышечной массы и качества их работы. Если мышцы постоянно находятся в сокращении, они не могу восстановить свою массу и качественно кровоснабжать то, что окружают. Но есть способ помочь уставшей мышце – надо начать её растягивать.
Например, в Японии, благодаря культуре растяжек, совершенно не актуальна проблема болей в спине.
А у нас? Каков процент страдающих болями в спине?
Огромный! И это, не смотря на, разнообразные (в основном фармакологические) методы лечения.
Растянув мышцу, мы помогаем ей полноценно расслабиться и восстановить кровоснабжение, что в свою очередь не даёт терять мышечную массу. А восстановив или просто улучшив кровоснабжение мышцы, мы частично или полностью убираем боль. Ведь боль – следствие нарушения кровоснабжения.
В подавляющем большинстве случаев боль в позвоночнике вызвана неравномерным напряжением окружающих их мышц.
Предлагаем вашему вниманию 2 упражнения, которые помогут растянуть глубокие мышцы позвоночника, восстановить в них кровоснабжение и тем самым уменьшить боль, а также укрепить наш позвоночник отдохнувшими, а не уставшими мышцами.
Упражнение № 1 На растяжку мышц поясницы.
из положения стоя присесть на корточки, спина прямая, руки лежат на коленях;
потянитесь вперёд одной рукой, коснувшись пола, это же проделайте другой рукой;
затем, отперевшись на ладони, поднимите таз, ноги не много согнуты в коленях, и сделайте 10 наклонов (по секунде на каждое), стараясь просунуть голову между колен;
возвращайтесь в исходное положение осторожно в обратном порядке: присесть на корточки, опираясь руками об пол, положить по очереди ладони на колени, подняться.
Опасны полунаклоны, но полезны глубокие наклоны. Поэтому это упражнение избегает этапа полунаклона, а сразу выходит на глубокий наклон.
При наличие грыжи межпозвонкового диска, возможно усиление болей при достижении глубокого наклона. Нужно отставить в сторону больную ногу, а вес перенести на здоровую и выполнить упражнение.
Так же могут быть затруднения при наличии боли в коленных суставах, которая просто не даст вам сесть на корточки. Поставьте по бокам от себя два стула, и с их помощью войдите в глубокий наклон, а затем выполните упражнение.
Упражнение № 2 При боли в ягодичной области.
Стоя или лёжа согните колено больной ноги и подтяните к противоположному плечу, задержитесь на 5-7 секунд в этом положении. Боль уменьшиться или исчезнет. Повторяйте это упражнение чаще, когда появляется боль в ягодице, со временем она ослабнет или совсем исчезнет.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://econet.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий