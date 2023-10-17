Как простым способом можно решить проблему болей в спине

Зачем же нужны упражнения для укрепления позвоночника? Они помогают сохранить здоровье позвоночника и всего организма в целом. Позвоночник – это ось, для человеческого тела, его опора, благодаря ему, мы двигаемся. От прочности мышц и связок, которые окружают позвоночник, зависит его здоровье. Чем он прочнее, тем меньше нагрузка на диски и суставы позвоночника. Жесткими или мягкими связками награждает нас природа, и мы имеем, то, что имеем. А вот мышцы можно и нужно укреплять.Мышечная масса у взрослого человека составляет приблизительно 35-40% массы тела. Скелетные мышцы не могут сами расслабиться, если до этого длительно находились в напряжении. Вспомните, как часто в рабочее время, да и дома, мы находимся в позе статического напряжения. И вот уже заныла шея, плечи, спина…. А мы продолжаем сидеть, надо же всё доделать. А от мышц зависит качество кровоснабжения во всём организме и в позвоночнике в частности.Если мышцы напряжены, то страдает кровоснабжение позвоночника, его дисков, суставов. В этой ситуации очень полезны упражнения на растяжку мышц позвоночника, в противном случае, они становятся дряблыми, теряют свою массу. А это ухудшает питание и самой мышцы, и того, что она окружает. И вот уже возникают дегенеративные изменения (т.е. перерождения) в дисках и суставах позвоночника, тут и до грыжи диска недалеко.Да, благополучие позвоночника зависит от мышечной массы и качества их работы. Если мышцы постоянно находятся в сокращении, они не могу восстановить свою массу и качественно кровоснабжать то, что окружают. Но есть способ помочь уставшей мышце – надо начать её растягивать.Например, в Японии, благодаря культуре растяжек, совершенно не актуальна проблема болей в спине.А у нас? Каков процент страдающих болями в спине?Огромный! И это, не смотря на, разнообразные (в основном фармакологические) методы лечения.Растянув мышцу, мы помогаем ей полноценно расслабиться и восстановить кровоснабжение, что в свою очередь не даёт терять мышечную массу. А восстановив или просто улучшив кровоснабжение мышцы, мы частично или полностью убираем боль. Ведь боль – следствие нарушения кровоснабжения.В подавляющем большинстве случаев боль в позвоночнике вызвана неравномерным напряжением окружающих их мышц.Предлагаем вашему вниманию 2 упражнения, которые помогут растянуть глубокие мышцы позвоночника, восстановить в них кровоснабжение и тем самым уменьшить боль, а также укрепить наш позвоночник отдохнувшими, а не уставшими мышцами.Упражнение № 1 На растяжку мышц поясницы.из положения стоя присесть на корточки, спина прямая, руки лежат на коленях;потянитесь вперёд одной рукой, коснувшись пола, это же проделайте другой рукой;затем, отперевшись на ладони, поднимите таз, ноги не много согнуты в коленях, и сделайте 10 наклонов (по секунде на каждое), стараясь просунуть голову между колен;возвращайтесь в исходное положение осторожно в обратном порядке: присесть на корточки, опираясь руками об пол, положить по очереди ладони на колени, подняться.Опасны полунаклоны, но полезны глубокие наклоны. Поэтому это упражнение избегает этапа полунаклона, а сразу выходит на глубокий наклон.При наличие грыжи межпозвонкового диска, возможно усиление болей при достижении глубокого наклона. Нужно отставить в сторону больную ногу, а вес перенести на здоровую и выполнить упражнение.Так же могут быть затруднения при наличии боли в коленных суставах, которая просто не даст вам сесть на корточки. Поставьте по бокам от себя два стула, и с их помощью войдите в глубокий наклон, а затем выполните упражнение.Упражнение № 2 При боли в ягодичной области.Стоя или лёжа согните колено больной ноги и подтяните к противоположному плечу, задержитесь на 5-7 секунд в этом положении. Боль уменьшиться или исчезнет. Повторяйте это упражнение чаще, когда появляется боль в ягодице, со временем она ослабнет или совсем исчезнет.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки