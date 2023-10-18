Упражнение НИШИ, которое поможет НЕ стареть

Освоив полное дыхание, вы уже не захотите возвращаться к своему доселе привычному способу дыхания. При этом способе дыхания у вас не будет нужды совершать все те ошибки дыхания, что свойственны большинству людей.Знаменитая Система здоровья Кацудзо Ниши — это не просто комплекс правил и упражнений, это целая философия. Элементы древнегреческих и древнеегипетских медицинских практик, методов тибетской, китайской, филиппинской медицины были объединены японским ученым в целостную, законченную, самодостаточную систему, суть которой — жизнь согласно законам природы. Эта cистема поистине чудодейственна, но овладеть ею может каждый.Полное дыхание — основа основ для исцеления. И на этой основе мы можем строить фундамент своего здоровья. Тот, кто освоил полное дыхание и достиг определенного улучшения своей энергии, тот уже в большой степени стал хозяином жизненной силы ки, тот уже пробудил в себе целительную силу.Мы можем научиться вместе с правильным дыханием сознательно направлять ки в больные органы и исцелять их.Кацудзо Ниши: упражнение "Полное дыхание"Исходное положение: встать так, чтобы спина была прямой.Сделайте медленный спокойный вдох, стараясь не тянуть воздух с шумом через ноздри, а сделать так, чтобы воздух входил свободно и естественно, как бы сам собой.Старайтесь направить поток воздуха в нижнюю часть легких, ближе к диафрагме, следя, как при этом диафрагма опускается, как бы освобождая место для воздуха, надавливает на брюшную полость и заставляет живот выпячиваться.Далее направьте воздух в среднюю часть легких, ощущая, как при остающемся выдвинутым животе этот воздух заставляет расширяться еще и нижние ребра, а затем и среднюю часть грудной клетки.Теперь направляйте воздух в верхнюю часть легких, следя, как при этом расширяется верх груди, раздвигаются верхние ребра. Чтобы воздух дошел до самых верхушек легких, в завершение вдоха надо втянуть внутрь нижнюю часть живота, при этом диафрагма поднимется, начнет подпирать грудную клетку снизу и заставит воздух продвинуться до самого верха легких.Следите при вдохе, чтобы он не состоял из трех отрывочных отдельных движений. Производите его плавно, одним волнообразным движением всех участвующих во вдохе частей тела — от выпячивания живота, затем раздвижения ребер, груди и к вдавливанию живота и максимальному раз движению верхней части груди. Пусть вдох будет плавным и медленным, без толчков и остановок.Сделав вдох, задержите дыхание на несколько секунд. Затем начинайте медленно выдыхать. В начале выдоха грудь по-прежнему расправлена, живот, который вы втянули в конце вдоха, начинает понемногу расслабляться и выпячиваться. По мере выдоха живот выпячивается, а грудь остается расширенной. В конце выдоха вы отпускаете напряжение груди, она впадает, а живот по-прежнему выпячен, затем отпустите напряжение и живота тоже. Живот и грудь принимают нормальное свое положение, не втянутое и не выпяченное.Если вы немного попрактикуетесь, такой способ дыхания не будет доставлять вам никаких затруднений — он станет естественным и легким.При этом способе дыхания весь дыхательный аппарат приводится в движение, и заполняются воздухом и жизненной силой все части легких вплоть до самых отдаленных их клеток.Кровь, обогащенная кислородом, начинает нести гораздо больше энергии всем органам и тканям. Происходят процессы оздоровления во всем организме. Вы сразу же почувствуете улучшение самочувствия.Освоив полное дыхание, вы уже не захотите возвращаться к своему доселе привычному способу дыхания. При этом способе дыхания у вас не будет нужды совершать все те ошибки дыхания, что свойственны большинству людей.Не надо поднимать плечи, так как воздух без этого прекрасно входит в легкие, заполняя их до верхушек. Не надо дышать слишком часто, так как даже при редком дыхании в легкие поступает достаточное количество воздуха, и нет необходимости пытаться увеличить его количество за счет частого дыхания. Не надо шумно вдыхать воздух, работая носом как насосом, так как при хорошей работе диафрагмы воздух входит в носовую полость сам, тихо и бесшумно.Такое дыхание тихо и спокойно и при этом насыщает организм кислородом и жизненной силой так, как ни один другой тип дыхания.Полное дыхание не только целительно — оно еще и омолаживает организм. Давайте разберемся, что такое старение. Старение — это медленное разрушение, распад организма, постепенное отмирание его клеток и тканей.При распаде процессы разрушения в организме начинают преобладать над процессами созидания. Мы молоды, здоровы и счастливы лишь тогда, когда в организме наблюдается баланс созидательных и разрушительных сил — то есть когда ткани постоянно обновляются настолько же, насколько разрушаются.Это — нормальное состояние человека. И не надо думать, что с возрастом разрушительные процессы непременно катастрофически нарастают. Если мы будем едины с природой, если мы будем правильно дышать, процессы эти даже в 90 или в 100 лет хоть и будут нарастать, но катастрофическими не будут.Сейчас у многих людей разрушительные процессы значительно преобладают, начинаются уже после 40–50 лет! Это совершенно ненормально, ведь человеческий организм природой запрограммирован на гораздо больший срок молодости:.От чего же разрушительные процессы начинают в столь раннем возрасте преобладать над созидательными? Да только от того, что они в процессе своей жизни тратят энергии гораздо больше, чем получают.Затрата энергии идет постоянно — огромное количество ее тратится на разные переживания, нервные реакции, на страхи, на уныние, на беспокойство. Даже сам процесс дыхания, будучи построен неправильно, оказывается чрезвычайно энергозатратным!Большинство людей дышат так, что в процессе дыхания лишь тратят энергию и почти не получают ее. Когда в организм не поступает созидающей энергии, в нем, конечно, начинают преобладать разрушительные процессы. Вот почему люди стареют раньше времени.Правильное дыхание значительно уменьшает расход энергии организмом и увеличивает потребление им энергии. Соответственно созидательные силы в организме начинают уравновешиваться с разрушительными. Теперь нет преобладания разрушительных сил, что позволяет нам значительно снизить разрушительные процессы, идущие в организме, и очень сильно замедлить процессы старения.Дышать полным дыханием — это значит быть молодым, сильным и здоровым сколь угодно долго!

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