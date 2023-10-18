Диетолог Мещерякова рассказала, как есть картофель без риска набрать вес

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова: только людям с диабетом картофель может быть противопоказан полностью.Диетолог Мещерякова отметила, что картофель нередко демонизируется как продукт, способствующий прибавке в весе. Однако как углеводный продукт он может быть не показан к употреблению только при диабете, в остальных случаях картошка может стать отличным дополнением к рациону.«Вопреки стереотипам картофель – это скорее полезный, чем вредный продукт», - заявила Татьяна МещеряковаДиетолог рассказала, как есть картофель без риска набрать вес. Специалистка предупредила: продукт не следует употреблять в количестве, превышающем 200-граммовую порцию (за день).«Употреблять картофельный гарнир стоит не более двух-трех раз в неделю».Чтобы уменьшить риск набора веса, диетолог посоветовала есть отварной или запеченный картофель. Использовать соль не нужно.«Картофель сочетается с некрахмалистыми овощами, зеленью, нежирными сортами мяса, птицы и рыбы. Его «жирные» вариации – фри, чипсы, жареную картошку – лучше не употреблять», - поделилась медик.Мещерякова обратила внимание на то, что при очень высокой термической обработке (как во время жарки), картофель подобно любому крахмалосодержащему продукту выделяет потенциально токсичный и канцерогенный для организма акриламид. Это еще одна причина есть его просто отварным.Также диетолог призвала не бояться картофельного крахмала. Его употребление положительно влияет на кишечную микрофлору, стимулирует в ней рост полезных бактерий.

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