Проще некуда: техника дыхания, которая заставит мозг работать во всю мощь

О простой, но эффективной технике дыхания рассказал доктор Майкл Мосли. По словам эксперта, она поможет стать умнее, сохранить здоровье и в целом улучшить самочувствие.Наше состояние здоровья и настроение во многом зависят от ежедневных привычек: сколько часов мы спим, что едим, как много работаем, с кем привыкли общаться и как расслабляемся. Все это либо помогает организму справляться с проблемами и стрессом, либо только усугубляет ситуацию. Например, тот же дефицит сна крайне негативно сказывается на психическом состоянии — вы становитесь еще более раздражительными, агрессивными.Оказывается, помочь организму может и то, как вы дышите. Наверняка вы вообще не обращали на это внимание? А ведь дыхание — важнейший процесс, говорит доктор Майкл Мосли.Большинство людей делают вдох носом, а выдыхают через рот. Эта техника полезна во время бега, не более. Некоторые и вовсе дышат только ртом, что тоже неправильно.По словам доктора Мосли нужно дышать исключительно носом — делать глубокий вдох и медленный выдох.«Дыхание через нос действительно может улучшить функцию легких, кровеносных сосудов и даже пространственное восприятие. Кроме того, оно защитит от болезней», — говорит эксперт.Пользу этой техники доказали и ученые. Они провели эксперимент, в котором приняли участие 22 человека. Все добровольцы выполняли специальные тесты, а приборы фиксировали состояние их головного мозга. Эксперимент показал: те участники, которые дышали исключительно через нос, выполнили тест быстрее, а ошибок у них было в разы меньше.Еще один эксперимент провели ученые из Израиля.«Они проверяли способность добровольцев мысленно манипулировать трехмерными формами, измеряя их мозговые волны и то, как они дышат», — говорит Майкл Мосли.Исследователи заметили, что всякий раз, когда участники вдыхали через нос, активность мозга, связанная с этой задачей, увеличивалась, и они выполняли задание более точно.Почему же дыхание через нос имеет такой чудодейственный эффект? Доктор Мосли предполагает, что носовое дыхание повышает уровень оксида азота, что, в свою очередь, увеличивает приток крови к легким, повышая уровень кислорода в организме. Отсюда и такой всплеск мозговой активности.Профессор Джон Лундберг из Каролинского института в Швеции первым обнаружил, что полость носа вырабатывает оксид азота, говорит Майкл Мосли. Ученый изучал этот вопрос, после чего пришел к выводу, что оксид азота может благоприятно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы, помогать иммунитету, а также бороться с инфекциями.«Поэтому старайтесь осознанно дышать через нос. Усилий никаких, зато сколько пользы!» — заключил Майкл Мосли.

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