Это худшее, что вы можете сделать, если у вас высокий уровень холестерина

Вопреки распространенному мнению, врач предупредил, что «худшее, что вы можете сделать для снижения уровня холестерина, не связано с диетой».Высокий уровень холестерина, который часто называют тихим убийцей, возникает, когда в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином.Более двух из пяти человек в развитых странах имеют повышенный уровень жирных веществ, что подвергает риску их сердечно-сосудистое здоровье.Хотя неправильный образ жизни, от курения до употребления слишком большого количества жирной пищи, является плохой новостью для вашего холестерина, есть одна вещь, которая гораздо хуже для пациентов с высоким уровнем холестерина.«Худшее, что вы можете сделать, если у вас высокий уровень холестерина, — это просто игнорировать это и продолжать жить несмотря ни на что — вы должны научиться тому, как рационально находится к своему здоровью. Это не обязательно означает начало приема лекарств. На самом деле, возможно, в этом нет необходимости», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Настоящая опасность – это самоуспокоенность – полное игнорирование проблемы. Повышенные уровни могут стать бомбой замедленного действия.Высокий уровень холестерина может стать опасной основой для серьезных проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов. К счастью, вы можете держать жир под контролем, внеся простые изменения в свой образ жизни.«Изменения в питании имеют первостепенное значение: придерживайтесь средиземноморской диеты, наслаждаясь полезным сиянием оливок, свежей рыбы и деликатесов растительного происхождения».По словам доктора, еще одним ключевым сдвигом является замена насыщенных жиров, содержащихся в масле, сыре, колбасах и обработанных пищевых продуктах, на их ненасыщенные аналоги.Эти полезные жиры, скрытые в рыбе, семенах, орехах, авокадо и оливковом масле, на самом деле помогают повысить уровень «хорошего» холестерина, что «полезно», объяснил врач.Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) известен как «хороший» тип, поскольку он помогает удалить «плохой» холестерин из кровотока.Еще один совет, который предложил врач Варфоломеев, — при необходимости похудеть, поскольку избыточный вес или ожирение увеличивают вероятность развития высокого уровня холестерина.«Подумайте о следующем: включите в свой рацион небольшой дефицит энергии, которого можно достичь за счет сочетания легких аэробных упражнений и ограничения калорий. Это необходимо делать совместно с кем-то, кто знает, что делает, поскольку в попытке достичь этой цели легко питаться неправильно или отказываться от продуктов, которые на самом деле не являются вредными для здоровья. Например, существует распространенное заблуждение, что яйца вредны для холестерина – это неправда».Более того, сокращение потребления алкоголя и отказ от курения могут значительно вернуть уровень холестерина в норму.

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