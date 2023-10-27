Ученые из Мадрида назвали три вещества, которые могут защитить женщин от деменции

Изменение рациона может повлиять на состояние головного мозга. Например, некоторые минералы способны втрое снижать вероятность деменции. Правда, эффект от них срабатывает только у женщин.

С возрастом человек начинает медленнее реагировать на происходящее вокруг, может забывать важные даты, становиться более эмоциональным и даже рассеянным. В большинстве случаев это обычные изменения, которые рано или поздно коснутся каждого из нас. Организм стареет, здоровья становится меньше, а проблем с ним — больше.

Совсем другая история, когда у человека развивается деменция. Вначале опасные изменения можно просто не заметить или списать на естественное старение. Но симптомы прогрессируют, поэтому близкие люди не могут не обратить внимания на особенности поведения. В тяжелых случаях пострадавший человек не узнает родных, бредит, не понимает, где находится и что вообще происходит вокруг.

Заболевание невозможно вылечить, зато вполне реально предупредить. В основе лежит здоровый образ жизни: отказ от вредных привычек, режим дня, занятия спортом, правильное питание и социальная активность.

Ученые Мадридского университета Комплутенсе в Мадриде провели исследование, после которого пришли к выводу: железо, марганец и медь помогают защититься от нейродегенеративных заболеваний.

В эксперименте принял участие 201 человек: 63,2% составили женщины, средний возраст — 59,8 года. Эксперты оценивали участников по определенным критериям: где они жили, в каких условиях, какое образование получили, чем привыкли питаться, занимались ли спортом, а также проанализировали их медицинские данные, включая наследственность.

Добровольцы также прошли нейропсихологические тесты на уровень депрессии, скорость мышления, запоминания, учитывались также ораторские способности и умение выстраивать отношения с окружающими. Для систематизации использовали Монреальскую шкалу оценки когнитивных функций (MoCA-тест).

По оценкам MoCA-теста, у 54,3% из всех участников были легкие когнитивные нарушения (у 34,3% женщин и 19,9% мужчин). У женщин, которые употребляли больше железа, показатели MoCA были выше. Они быстрее запоминали, быстрее проходили тесты, их когнитивные способности были явно лучше. Марганец в рационе тоже снизил риск развития нейродегенеративных заболеваний. Медь оказалась на третьем месте — эффект от нее тоже был, но не так ярко выражен.

Еще один вывод ученых: та треть женщин, которая потребляла больше всего марганца и железа, имела в среднем втрое более низкую вероятность когнитивных нарушений. Удивительно, но, анализируя результаты мужчин, никакой взаимосвязи эксперты не установили.

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