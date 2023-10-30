Терапевт Видяскин назвал основные причины носового кровотечения

Носовые кровотечения могут быть вызваны сухостью слизистой оболочки, рассказал терапевт Игорь Видяскин.В беседе с News.ru он сообщил, что при сухости образуются маленькие трещины. Чаще всего этот симптом характерен для холодного времени года или проживания в регионе с сухим климатом.Врач подчеркивает, что довольно часто с кровотечением из носа сталкиваются пациенты, которые болеют ринитом или синуситом. Данные заболевания нарушают нормальный кровоток в сосудах, что вызывает кровотечение.Высокое артериальное давление может оказывать дополнительную нагрузку на сосуды носа, что может привести к их повреждению и возникновению носовых кровотечений.Также врач отметил, что плохая свертываемость крови тоже может быть причиной кровотечений из носа. К заболеваниям с таким симптомом относится гемофилия и тромбоцитопения. Кровотечение может быть вызвано и препаратами, в частности антиагрегантами и антикоагулянтами.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки