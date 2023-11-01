Врач Радугин назвал слабость среди неспецифических проявлений гипотирезоза

Эндокринолог Федор Радугин: гипотериоз отличают неспецифические проявления, он может быть схож с анемией.Гипотиреоз является распространенным заболеванием щитовидной железы функционального типа. В его случае происходит ослабление функции железы, которая перестает вырабатывать достаточное количество гормонов. Между тем, ее гормональный баланс очень важен, поскольку влияет на процессы обмена веществ и пищеварения, поддержания температуры тела и работы сердца, об этом врач Радугин рассказал телеканалу «Санкт-Петербург».Он отметил, что при развитии гипотиреоза обычно возникают неспецифические проявления. Внешними симптомами он бывает схож с другими патологиями – например, напоминает анемию. Врачи в процессе его диагностики могут действовать методом исключения.Радугин назвал слабость среди неспецифических проявлений гипотирезоза.«У гипотериоза неспецифические проявления – общая слабость, сонливость, сухость кожи, нарушения сна… состояние может сравниваться с анемией или неврологическими заболеваниями».Точно определить наличие проблемы помогает анализ на гормоны щитовидной железы. Если гипотиреоз не лечить, последствием может стать сбой в обмене жидкости, провоцирующий ее скопление в сердце, легких и других структурах. Как результат, может развиться сердечная недостаточность.

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