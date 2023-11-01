Врач Радугин назвал слабость среди неспецифических проявлений гипотирезоза
Гипотиреоз является распространенным заболеванием щитовидной железы функционального типа. В его случае происходит ослабление функции железы, которая перестает вырабатывать достаточное количество гормонов. Между тем, ее гормональный баланс очень важен, поскольку влияет на процессы обмена веществ и пищеварения, поддержания температуры тела и работы сердца, об этом врач Радугин рассказал телеканалу «Санкт-Петербург».
Он отметил, что при развитии гипотиреоза обычно возникают неспецифические проявления. Внешними симптомами он бывает схож с другими патологиями – например, напоминает анемию. Врачи в процессе его диагностики могут действовать методом исключения.
Радугин назвал слабость среди неспецифических проявлений гипотирезоза.
«У гипотериоза неспецифические проявления – общая слабость, сонливость, сухость кожи, нарушения сна… состояние может сравниваться с анемией или неврологическими заболеваниями».
Точно определить наличие проблемы помогает анализ на гормоны щитовидной железы. Если гипотиреоз не лечить, последствием может стать сбой в обмене жидкости, провоцирующий ее скопление в сердце, легких и других структурах. Как результат, может развиться сердечная недостаточность.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий