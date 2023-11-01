«Мозг кипит». Как выжить в условиях постоянного стресса?

Усталость и нервное напряжение — верные спутники современного человека. Разбираемся, почему непрерывные перегрузки могут быть вредны для здоровья и что с этим делать.Кажется, от стресса нам не скрыться. Тревожные новости утром в интернете, потом изматывающая дорога на работу — через пробки или толчею в общественном транспорте. Добрались — и с головой нырнули в очередной аврал или просто дежурную нервотрепку. Вернулись домой вечером, а там навалились бытовые хлопоты. И любимые родственники требуют внимания. Ну а на следующий день начинаем все сначала. У нас даже отдых порой повышает уровень напряжения: нужно со всеми попутчиками договориться, организовать поездку, успеть в аэропорт и так далее.Семь лайфхаков для релаксации«Хронический стресс влияет на работу головного мозга, поведение человека, его эмоциональные и когнитивные функции, — предупреждает Зара Тадтаева. — Его симптомы могут быть разнообразными и включать головные боли, функциональное расстройство желудка (запор, диарея, тошнота), боль в груди, учащенное сердцебиение, нарушение сна, холодные или потные конечности, нервозность, звон в ушах, сухость во рту, затруднение глотания. При отсутствии своевременной помощи стресс может перейти в психосоматическое заболевание».Людям, склонным беспокоиться и подверженным стрессу, невролог рекомендует больше заботиться о себе. Полезны будут регулярные физические нагрузки, включение в рацион здоровой пищи и отказ от того, что действует на центральную нервную систему (алкоголя, табака, кофеина), нормализация ритма сна и бодрствования, занятия любимым хобби. Помочь могут также медитация и йога.В течение рабочего дня снизить уровень стресса можно с помощью простых приемов релаксации:Сделать перерыв и немного погулять на свежем воздухеУстроить сеанс ароматерапии с помощью диффузора или распылителяЗаняться дыхательными упражнениями, например, медленно вдыхать через нос, а затем выдыхать через ротПерекусить или выпить водыПообщаться с коллегами: социализация успокаиваетВыполнить несколько упражнений на растяжкуСоздать идеальное рабочее место, добавив растение, фотографии или другие предметы, улучшающие настроениеКорректируя уровень стресса, было бы странно пренебрегать достижениями современной медицины. Отечественные ученые разработали средства, которые мягко и бережно помогают организму восстанавливать ресурсы и справляться с повышенными нагрузками. Один из таких продуктов — «Цитофлавин PRO». Его главное преимущество — научно обоснованный состав, включающий коэнзим Q10 (убихинон), янтарную кислоту и витамин В2 (рибофлавин). Компоненты биологически активной добавки подобраны так, чтобы повысить ее действенность, — это важный момент.«Янтарная кислота непосредственно влияет на процессы обмена веществ в клетках, обеспечивает доставку кислорода и медиаторных аминокислот, увеличивает концентрацию ГАМК в мозговой ткани, — объясняет Зара Тадтаева. — Антигипоксические, антиоксидантные свойства янтарной кислоты нашли широкое применение в медицинской практике».Говоря простыми словами, это вещество полезно тем, что улучшает усвоение кислорода, стимулирует обмен веществ и работает как антиоксидант, то есть связывает свободные радикалы, способные повреждать клетки. Оно также облегчает стресс, восстанавливает энергообмен, нормализует процесс образования новых клеток, обладает общеукрепляющими и восстанавливающими свойствами.Не секрет, что янтарную кислоту можно получить с пищей. Ею богаты кефир, простокваша, старое вино, подсолнечное масло, устрицы, семя подсолнечника, пивные дрожжи, ячмень, хлебцы из ржаной муки, зеленый крыжовник, яблоки, вишни, виноград. Однако в условиях стресса и при снижении иммунных процессов этого бывает недостаточно, и для поддержки организма может потребоваться дополнительное ее количество — например, в виде добавки «Цитофлавин PRO».«Действие янтарной кислоты способны усилить вещества, влияющие на метаболические, иммунные, протективные процессы и оказывающие антигипоксическое и антиоксидантное действие, — отмечает Анна Галустян. — К ним относится витамин В2. Он является составной частью ферментов, участвующих в процессах энергообразования, необходимого для метаболизма белков, жиров и углеводов. Положительный эффект янтарной кислоты также дополняет и усиливает коэнзим Q10 — эндогенный антиоксидант, который защищает клетки от оксидативного стресса и оказывает нейропротективное действие. Он способствует защите нервной и иммунной систем организма от последствий стресса».Поговорим чуть подробнее о рибофлавине (витамине В2), играющем важную роль в поддержании здоровья человека. В составе ферментов он снижает выработку оксидантов, которые разрушают клетки, и таким образом помогает защищать ткани от окислительного повреждения. Также он уменьшает выработку медиаторов, которые вызывают воспалительные реакции: зуд, покраснение, отек, жар, боль.Действуя совместно с янтарной кислотой, этот витамин повышает устойчивость организма к стрессам и длительным физическим нагрузкам, положительно влияет на работу нервной системы, улучшает интеллектуальные способности, память и внимание.Убихинон (коэнзим Q10) — составная часть мембран митохондрий, специальных «клеточных электростанций». Его основная функция — участвовать в образовании энергии в форме молекул АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты), которое происходит с поглощением кислорода. При этом Q10 защищает клеточные мембраны от свободных радикалов и восстанавливает антиоксидантную активность витамина Е.Дефицит убихинона в организме приводит к снижению иммунитета. Нехватка может возникать из-за физических нагрузок, стресса, употребления алкоголя и курения. Кроме того, концентрация вещества в тканях естественным образом снижается с возрастом. Например, в 20 лет присутствие коэнзима в сердечной мышце максимально, к 40 годам его становится на 20% меньше, а к 80 — на 44%.Важный момент: убихинон довольно сложно получить из пищи. Чтобы обеспечить организм суточной нормой в 30 мг, потребовалось бы ежедневно съедать около 1 кг говядины, причем сырой, так как коэнзим разрушается при нагревании.

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